Τουρίστες απολαμβάνουν τις τελευταίες μέρες της «δωρεάν» Φοντάνα ντι Τρέβι στη Ρώμη

Από την 1η Φεβρουαρίου, όλοι οι επισκέπτες της Αιώνιας Πόλης θα πληρώνουν 2 ευρώ για να επισκεφθούν από κοντά το διάσημο σιντριβάνι

Από 1η Φεβρουαρίου, οι τουρίστες στη Ρώμη θα πληρώνουν 2 ευρώ για να επισκεφθούν από κοντά τη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι, μέτρο που αναμένεται να αποφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στα ταμεία του δήμου. 

Η πρόσβαση στο επιβλητικό αξιοθέατο θα παραμένει δωρεάν μόνο για κατοίκους της Ρώμης

Οι τυχεροί τουρίστες που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Αιώνια Πόλη είναι από τους τελευταίους που μπορούν να πλησιάσουν την Φοντάνα ντι Τρέβι και απολαμβάνουν από κοντά την μοναδική εμπειρία, πριν η πόλη εισαγάγει το τέλος εισόδου των 2 ευρώ.

Από την 1η Φεβρουαρίου, εισιτήριο εισόδου θα ισχύει και για πέντε σημεία στην ιταλική πρωτεύουσα, το οποίο θα κοστίζει πέντε ευρώ.

