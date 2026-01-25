Από 1η Φεβρουαρίου, οι τουρίστες στη Ρώμη θα πληρώνουν 2 ευρώ για να επισκεφθούν από κοντά τη διάσημη Φοντάνα ντι Τρέβι, μέτρο που αναμένεται να αποφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως στα ταμεία του δήμου.

Η πρόσβαση στο επιβλητικό αξιοθέατο θα παραμένει δωρεάν μόνο για κατοίκους της Ρώμης.

Οι τυχεροί τουρίστες που βρίσκονται αυτές τις ημέρες στην Αιώνια Πόλη είναι από τους τελευταίους που μπορούν να πλησιάσουν την Φοντάνα ντι Τρέβι και απολαμβάνουν από κοντά την μοναδική εμπειρία, πριν η πόλη εισαγάγει το τέλος εισόδου των 2 ευρώ.

Tourists enjoying the last few days of getting up-close to Rome’s Trevi Fountain for free before the city introduces a €2 entry fee. pic.twitter.com/qkGFipdg4I — Wanted in Rome (@wantedinrome) January 25, 2026

Από την 1η Φεβρουαρίου, εισιτήριο εισόδου θα ισχύει και για πέντε σημεία στην ιταλική πρωτεύουσα, το οποίο θα κοστίζει πέντε ευρώ.

Πηγή: skai.gr

