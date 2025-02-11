Λογαριασμός
Νέος σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Αμοργό - Αισθητός και στην Αττική

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 13 χλμ νότια- νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού

Σεισμός

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:43, ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό αναστατώνοντας τους κατοίκους των δύο νησιών. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική. 

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 13 χλμ νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 11,6 χλμ.

