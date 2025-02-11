Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:43, ανάμεσα σε Σαντορίνη και Αμοργό αναστατώνοντας τους κατοίκους των δύο νησιών. Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε 13 χλμ νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 11,6 χλμ.

Πηγή: skai.gr

