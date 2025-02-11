Θεσσαλονίκη: «Ξηλώνεται» από τη Λ. Νίκης ο ποδηλατόδρομος - Βίντεο

Ξεκίνησαν οι εργασίες για την απομάκρυνση του ποδηλατοδρόμου από το δεξί ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Νίκης και την επιστροφή του στο πλακόστρωτο της παλιάς παραλίας, στη Θεσσαλονίκη.

Εργαζόμενοι του Δήμου βρίσκονται από το πρωί της Τρίτης στη Λεωφόρο και σβήνουν τις διαγραμμίσεις που φανέρωναν την ύπαρξη ποδηλατοδρόμου στο σημείο, ώστε να μην υπάρξει σύγχυση μεταξύ ποδηλάτων και οδηγών.

Επίσης, απομακρύνονται και τα πασαλάκια που διαχώριζαν τον ποδηλατόδρομο από τις λωρίδες για την κίνηση οχημάτων, ώστε να αποδοθούν σε πλήρη κυκλοφορία και τα τρία ρεύματα του δρόμου.

Η αναστολή λειτουργίας του ποδηλατοδρόμου και η επιστροφή στο κρηπίδωμα του παραλιακού μετώπου, στο κομμάτι από τον Λευκό Πύργο μέχρι την Α' προβλήτα του ΟΛΘ, ελήφθη την προηγούμενη εβδομάδα από τη Δημοτική Επιτροπή του δήμου Θεσσαλονίκης.

Είχαν προηγηθεί οι αποφάσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης που επικαλούνταν λόγους οδικής ασφάλειας, μεταξύ των οποίων το πλάτος του δρόμου και το ενδεχόμενο ατυχημάτων.

Πηγή: skai.gr

