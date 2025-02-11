«Το να παραδίδεις κάτι που βρίσκεις είναι αυτονόητο», ενώ «το στοιχείο της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο είναι μέσα στο DNA των εργαζομένων του ΟΑΣΘ», είναι μερικές από τις φράσεις που χρησιμοποίησε ο οδηγός του οργανισμού, Βασίλης Ντισλής, μιλώντας για την πράξη του να παραδώσει «χωρίς δεύτερη σκέψη», όπως είπε χαρακτηριστικά, τη γυναικεία τσάντα που βρήκε μέσα στο λεωφορείο του και περιείχε πορτοφόλι με 1.400 ευρώ.

Φτάνοντας στον τερματικό σταθμό και αφού εκτέλεσε το δρομολόγιο Νέα Κρήνη - Βενιζέλου της γραμμής «5», ο κ. Ντισλής βρήκε τη γυναικεία τσάντα στο λεωφορείο και την παράδωσε στον επόπτη του οργανισμού, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε το Αστυνομικό Τμήμα Καλαμαριάς, στο οποίο είχε ήδη τηλεφωνήσει η ιδιοκτήτρια της, που τελικά την παρέλαβε μαζί με το χρηματικό ποσό. Αυτό εξήγησε ο οδηγός του ΟΑΣΘ στον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του οργανισμού, Κώστα Ταγγίρη, ο οποίος και με το που ενημερώθηκε για την πράξη του εργαζομένου, τον κάλεσε στο γραφείο του και τον συνεχάρη, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση του οργανισμού.

«Χάρηκα γιατί με την πράξη μου αυτή μπόρεσα και έδωσα ένα μάθημα στα παιδιά μου. Ο μεγάλος μου ο γιος, που είναι σε ηλικία να αντιλαμβάνεται πλέον τέτοια μηνύματα, νομίζω ότι κατάλαβε πλήρως και με τον πιο σωστό τρόπο τι κάνουμε σε τέτοιες καταστάσεις», είπε ο κ. Ντισλής απευθυνόμενος στον επικεφαλής του ΟΑΣΘ.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, εξέφρασε τη συγκίνησή του, λέγοντας ότι «τέτοιες πράξεις δείχνουν την ποιότητα των εργαζομένων στον ΟΑΣΘ» και εξέφρασε τη βεβαιότητά του απευθυνόμενος στον οδηγό ότι «η οικογένεια σου αισθάνεται υπερήφανη για σένα, όπως άλλωστε αισθάνεται και η δεύτερη οικογένεια σου, αυτή του ΟΑΣΘ».

«Παρών» στη συνάντηση ήταν και ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζομένων στον ΟΑΣΘ, Γιάννης Δήμκας, ο οποίος τόνισε χαρακτηριστικά ότι παρόμοια περιστατικά με χρηματικά ποσά, κινητά τηλέφωνα και άλλα προσωπικά αντικείμενα είναι πλέον καθημερινά, με το προσωπικό του οργανισμού να δίνει μαθήματα ήθους και κοινωνικής ευθύνης.

*Τις φωτογραφίες παραχώρησε για χρήση ο ΟΑΣΘ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

