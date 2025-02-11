Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μεγάλο μποτιλιάρισμα, μήκους 4 χιλιομέτρων, έχει δημιουργηθεί στην παραλιακή, στο ρεύμα προς τον Πειραιά και συγκεκριμένα από το ύψος της Γλυφάδας προς την Καλαμακίου.

Προτείνεται στους οδηγούς η εναλλακτική διαδρομή της Λεωφόρου Βουλιαγμένης έως την Αθήνα ή του άξονα Βουλιαγμένης - Αλίμου, προκειμένου να αποφύγουν το μεγάλο κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται και στο ανοδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της περιοχής του Ρέντη προς τα ΚΤΕΛ, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος καθώς και στη Σταδίου, στο κέντρο της Αθήνας.

