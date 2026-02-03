Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ αποφάσισε την πραγματοποίηση στάσης εργασίας σήμερα Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, από τις 12:00 έως 15:00 για τους εργαζόμενους με κάθε σχέση εργασίας, στις υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα στην Αττική και συγκέντρωση στο ΣτΕ στις 12:30 μμ, απαιτώντας να εκδοθεί άμεσα, χωρίς καμιά περαιτέρω καθυστέρηση, απόφαση επαναχορήγησης του 13ου και 14ου μισθού.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών με αιτήματα:

τη διεκδίκηση του 13ου και 14ου μισθού

τη διεκδίκηση πραγματικών αυξήσεων στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων

την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης

τη χορήγηση του «κλεμμένου» μισθολογικού κλιμακίου

την πλήρη μισθολογική αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα κλπ

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τις ομοσπονδίες «να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συμμετοχή των συνάδελφων του λεκανοπεδίου στη συγκέντρωση στο ΣτΕ (Σταδίου 27 και Δραγατσανίου) και στην πορεία προς το Υπουργείο Οικονομικών.

