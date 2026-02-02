Νέα Πέραμος: Με 10 πισώπλατες σφαίρες εκτέλεσαν τον 27χρονο

Δέκα σφαίρες δέχθηκε πισώπλατα ο 27χρονος που δολοφονήθηκε στη Νέα Πέραμο, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής.

Ο ιατροδικαστής εντόπισε εννέα βολίδες στην πλάτη και μία στο ινιακό οστό του κεφαλιού.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι πριν την εκτέλεση του είχε προηγηθεί ξυλοδαρμός, πιθανότατα μέσα στο αυτοκίνητο των δραστών, προκειμένου το θύμα να ακινητοποιηθεί.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με την ΕΡΤ, προθανάτιες κακώσεις εντοπίστηκαν στα χείλη και στο μεσόφρυο.

Μετά τη δολοφονία, οι δράστες έβαλαν φωτιά στη σορό προσπαθώντας, προφανώς, να εξαφανίσουν στοιχεία.

Ο τρόπος δράσης παραπέμπει σε εκτέλεση μαφιόζικου τύπου, ενώ η αγριότητα της επίθεσης καταδεικνύει έντονο μένος σε βάρος του θύματος.

Οι έρευνες του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την εξιχνίαση της αρπαγής και ανθρωποκτονίας του 27χρονου επιχειρηματία από την Ελευσίνα.

Υπενθυμίζεται πως η σορός του εντοπίστηκε τυχαία χθες από περιπατητή, σε ερημική περιοχή και εντός ρέματος στο όρος Κανδήλι, κοντά στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας, στη Νέα Πέραμο.

Η ταυτοποίηση έγινε αρχικά μέσω τατουάζ που έφερε το θύμα, ωστόσο εκκρεμεί η επίσημη ταυτοποίησή του.

Σύμφωνα με το χρονικό της υπόθεσης, περίπου μία εβδομάδα πριν, ο 27χρονος επέστρεψε στο σπίτι του στην Ελευσίνα και, έχοντας ξεχάσει τα κλειδιά του, χτύπησε το κουδούνι για να του ανοίξει η σύντροφός του.

Παρότι εκείνη άνοιξε την είσοδο, διαπίστωσε ότι δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα. Αρχικά θεώρησε πως αποχώρησε, ωστόσο το επόμενο πρωί, αφού αναζήτησε εικόνες από κάμερες τον γειτόνων, πλέον ανησύχησε και προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης στο Τμήμα Ασφαλείας Ελευσίνας.

Από το βιντεοληπτικό υλικό προκύπτει ότι τουλάχιστον δύο άγνωστοι άνδρες, υπό την απειλή όπλων, τον ακινητοποίησαν και τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε όχημα. Εκτιμάται ότι υπήρχε ακόμη ένας συνεργός ως οδηγός, ενώ δεν αποκλείεται η εμπλοκή και τέταρτου ατόμου.

Το αυτοκίνητο έφερε πλαστές πινακίδες, «ντουμπλαρισμένες» από νόμιμο όχημα που κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη.

Η σύντροφος του 27χρονου ανέφερε στις αρχές ότι δε γνωρίζει κάποιον λόγο που θα μπορούσε να εξηγήσει μια τέτοια ενέργεια σε βάρος του. Ο ίδιος διέθετε οικονομική επιφάνεια και διατηρούσε εταιρεία διαχείρισης προσωπικού.

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και η φερόμενη σχέση του θύματος με γνωστό επιχειρηματία της περιοχής, ο οποίος είχε δολοφονηθεί στη Μάνδρα πριν από δύο χρόνια, επίσης μέσα στο αυτοκίνητό του και με εμπρησμό που ακολούθησε.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σύνδεσης των δύο υποθέσεων, χωρίς να περιορίζουν εκεί την έρευνα, η οποία επεκτείνεται στο σύνολο των επαφών και των οικονομικών δραστηριοτήτων του θύματος.

