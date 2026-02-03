Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Σαρανταοκτάωρη απεργία των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί είναι σε ισχύ σήμερα και αύριο με αποτέλεσμα η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου να είναι βεβαρυμμένη.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Σχιστού με δύο χιλιόμετρα αναμονής προς τον Σκαραμαγκά, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φυλής προς τον κόμβο Κηφισίας, καθώς και στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων κατά μήκος του Χολαργού.

Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν επίσης οι οδηγοί στον ανοδικό άξονα Αρδηττού - Βασ. Κωνσταντίνου, στη Λεωφόρο Κηφισίας ανά τμήματα και στην Περιφερειακή Δραπετσώνας προς το Ικόνιο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Με την ενέργεια του ΗΡΩΝΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.