Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ καθώς από αύριο εντείνονται τα φαινόμενα με ισχυρές βροχές, θυελλώδεις ανέμους στα πελάγη καθώς και χιόνια.Την ίδια ώρα μέχρι το μεσημέρι ίσχυε απαγορευτικό απόπλου λόγω θυελλωδών ανέμων στο Αιγαίο.

Ειδικότερα, σήμερα Παρασκευή (27.12.2024) οι βροχοπτώσεις και οι χιονοπτώσεις θα παρουσιάσουν εξασθένηση στις περισσότερες περιοχές, αλλά αύριο Σάββατο (28.12.2024) αναμένεται πρόσκαιρη έξαρση των φαινομένων σε όλη την ανατολική Ελλάδα.

Αναλυτικά:

Την Παρασκευή (27.12) στην Κρήτη θα εκδηλώνονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και στα ορεινά χιονοπτώσεις. Κατά τόπους πυκνές χιονοπτώσεις προβλέπονται στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη από νωρίς το βράδυ στα ορεινά και ημιορεινά και τη νύχτα και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο (ενδεικτικά από 200 μέτρα και άνω). Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο, στην ανατολική και τη νότια Εύβοια, την ανατολική Αττική και κατά τόπους στην ανατολική Πελοπόννησο (8 με 9 και από το απόγευμα 8 μποφόρ). Το Σάββατο (28.12) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο, τις Σποράδες (τις πρωινές ώρες), την Εύβοια (μέχρι το μεσημέρι), τις Κυκλάδες, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, κατά τόπους στην Κρήτη και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού, τα ορεινά και ημιορεινά της Εύβοιας, της Αττικής (τις πρωινές ώρες), των νησιών του βόρειου και του ανατολικού Αιγαίου, των βορείων Κυκλάδων και της Κρήτης. Οι χιονοπτώσεις θα είναι πυκνές, μέχρι τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και τις πρωινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά της Εύβοιας και της ανατολικής Στερεάς.

Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο (8 και τοπικά 9 μποφόρ).

Νέα Οδός: Συστάσεις προς τους οδηγούς ενόψει των έντονων καιρικών φαινομένων

Η Νέα Οδός ενημερώνει τους οδηγούς ότι, σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, με ισχύ από σήμερα Παρασκευή 27/12 έως και αύριο Σάββατο 28/12, προβλέπεται επιδείνωση του καιρού με κύριο χαρακτηριστικό τις πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά και ημιορεινά της Εύβοιας και Αττικής (πρωινές ώρες Σαββάτου), καθώς και της Ανατολικής Στερεάς.

Η Νέα Οδός τονίζει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διαχείριση των φαινομένων. Συνιστά δε στους οδηγούς που πρόκειται να ταξιδέψουν τα παρακάτω:

Να ενημερωθούν πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους για τον καιρό και τις κυκλοφοριακές συνθήκες, καλώντας την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών της εταιρίας.

Όσοι οδηγοί ενδιαφέρονται για το τμήμα του αυτοκινητοδρόμου ΑΘΕ (Μεταμόρφωση Αττικής – Σκάρφεια Φθιώτιδας) μπορούν να καλούν στο 22950 26900. Όσοι οδηγοί ενδιαφέρονται για την Ιόνια Οδό (Αντίρριο – Ιωάννινα) μπορούν να καλούν στο 2641 306 306 (καθημερινά και Σάββατο από τις 08:00 έως τις 20:00 και Κυριακή 10:00 με 18:00).

Αν χρειαστεί, να μεταβάλλουν το πρόγραμμά τους για να αποφύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων.

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησής τους.

Να διαθέτουν επαρκή ποσότητα καυσίμου στο ρεζερβουάρ του οχήματός τους.

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Τροχαίας.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης να καλούν το 1075.

Σχετικά με τις αντιολισθητικές αλυσίδες υπενθυμίζεται:

Οι αλυσίδες τοποθετούνται στους κινητήριους τροχούς.

Η ταχύτητα με χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 χλμ./ώρα.

Οι αλυσίδες είναι σωστά τοποθετημένες όταν δείχνουν και είναι τεντωμένες.

Επισημαίνουμε ότι η οδήγηση και η στάση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) είναι επικίνδυνη για τον οδηγό και το όχημά του. Χρήση της ΛΕΑ πρέπει να γίνεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: skai.gr

