Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σήμερα, Πέμπτη, καθώς συνεχίζεται ο χειμωνιάτικος καιρός.

Ειδικότερα, συνιστά στους πολίτες να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ παράλληλα έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, οι προβλέψεις για τον καιρό είναι αναλυτικά οι εξής:

Ισχυρές βροχές προβλέπονται κατά τόπους στην ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά (κυρίως περιοχή Φθιώτιδας - Βοιωτίας), πιθανώς στην Αττική, τις Κυκλάδες (κυρίως δυτικές και βόρειες) και στην ανατολική Πελοπόννησο.

Θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, τις Σποράδες και την Εύβοια και από το βράδυ τοπικά στην Αττική, τις δυτικές Κυκλάδες και την ανατολική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στον ορεινό ηπειρωτικό κορμό, τα ορεινά της Εύβοιας και τοπικά σε ημιορεινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας, κατά τόπους πυκνές στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Την Παρασκευή τα φαινόμενα (βροχές - χιονοπτώσεις) θα παρουσιάσουν εξασθένηση στις περισσότερες περιοχές, αλλά στο Αιγαίο και κατά τόπους στην ανατολική ηπειρωτική χώρα θα συνεχίσουν να πνέουν θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι.

Επίσης, η ΓΓΠΠ έχει εκδώσει μια σειρά οδηγίες για την προστασία των πολιτών, για περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων, ή η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού, είτε κινούνται με αυτοκίνητο, είτε πεζή.

Σε κάθε περίπτωση, όπου υπάρχει πρόβλεψη για χιονοπτώσεις και παγετό είναι υποχρεωτικές οι αντιολισθητικές αλυσίδες στα αυτοκίνητα, ενώ οι πολίτες πρέπει να ενημερώνονται διαρκώς για τον καιρό, την κατάσταση των δρόμων, αν μπορούν να μεταβάλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεων τους, εφόσον αυτό είναι δυνατό και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και τη βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr.

