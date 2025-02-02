Λογαριασμός
Νέα Μηχανιώνα: Συνελήφθη 35χρονος για τη φονική πυρκαγιά - Κατηγορείται για ανθρωποκτονία και εμπρησμό

Ο συλληφθέντας είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τον 77χρονο που βρέθηκε νεκρός σε φλεγόμενη κατοικία - Το κινητό του βρέθηκε μάλιστα στο σημείο 

Νέα Μηχανιώνα

Στη σύλληψη ενός 35χρονου άνδρα ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία και εμπρησμό σε βάρος 77χρονου στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης, προχώρησε η αστυνομία.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, το κινητό τηλέφωνο του φερόμενου ως δράστη βρέθηκε έξω από τη λυόμενη κατοικία στην οδό Νικηφόρου Βρεττάκου, στην οποία ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα, με τους πυροσβέστες να εντοπίζουν ένα άτομο απανθρακωμένο.

Μάλιστα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως το θύμα είχε βρεθεί σε αντιπαράθεση με το δράστη λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα και μάλιστα είχε κληθεί και η αστυνομία για το περιστατικό, που είχε γίνει σε αναψυκτήριο της περιοχής.

Στη σύλληψη του δράστη κατέληξε η αστυνομία μετά την προανάκριση, που διενήργησε σε συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα και έπειτα από τις καταθέσεις, που έλαβε από συγγενείς, φίλους και γείτονες του θύματος.

