Σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη προγραμματίστηκε να πραγματοποιηθεί σήμερα στις 19:00 στο Μέγαρο Μαξίμου με αντικείμενο την πρόσφατη σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη.

Στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου συμμετάσχουν ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο πρόεδρος Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), Ευθύμιος Λέκκας, ο καθηγητής Γεωφυσικής ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης.

Η σεισμική δραστηριότητα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού συνεχίζεται αμείωτη τις τελευταίες ώρες, με περισσότερους από 200 σεισμούς να έχουν καταγραφεί το τελευταίο 48ωρο, προκαλώντας ανησυχία σε σεισμολόγους, αλλά και στους κατοίκους των νησιών.

Το πρωί της Κυριακής έγινε δεύτερη σύσκεψη στο δημαρχείο της Σαντορίνης με τη συμμετοχή του κλιμακίου της ΕΜΑΚ που έχει μεταβεί στο νησί και του προέδρου του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκκα.

Εξάλλου, το μεσημέρι της Κυριακής έγινε κοινή συνεδρίαση της Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ.

Μετά την ενδελεχή εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη των Επιτροπών ότι:

Η σεισμική δραστηριότητα εντός της καλδέρας παραμένει σε ύφεση. Η σεισμική ακολουθία εξακολουθεί να είναι αυξημένη το τελευταίο 48άωρο με περισσότερους από 200 σεισμούς στην περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού (σεισμοί με μέγιστο μέγεθος το 4.5). Η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανύδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και δεν σχετίζεται με ηφαιστειακή δραστηριότητα. Οι Επιτροπές προτείνουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

α. Τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά τη Δευτέρα 03/02/2025 σε Θήρα, Ανάφη, Ίο και Αμοργό.

β. Οι πολίτες θα πρέπει

να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων,

να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια,

να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών,

να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες),

να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα,

να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

Οι επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου αύριο το μεσημέρι.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του Υπουργού Βασίλη Κικίλια, του Υφυπουργού Ευάγγελου Τουρνά, του ΓΓ. Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Τα μέτρα του Πυροσβεστικού Σώματος

Λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη θαλάσσια στην περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού, το Πυροσβεστικό Σώμα έχει προχωρήσει στις κάτωθι ενέργειες:

Έχει τεθεί σε γενική επιφυλακή η Περιφερειακή Πυροσβεστική Διοίκηση (ΠΕ.ΠΥ.Δ.) Νοτίου Αιγαίου. Ο Περιφερειακός Διοικητής έχει μεταβεί ως επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων στη νήσο Θήρα.

Χθες μετέβησαν αεροπορικώς στη νήσο Θήρα με έκτακτη πτήση (ATR) μια (1) ομάδα της 1ης Ε.Μ.Α.Κ. με διασωστικό σκύλο και δύο (2) ομάδες της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

Σήμερα έφτασε στη νήσο Θήρα με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, ομάδα χειριστών drones με τον εξοπλισμό τους, καθώς και εναέριοι διασώστες.

Απανωτοί σεισμοί

Τις τελευταίες ώρες έχουν σημειωθεί δεκάδες σεισμοί με τον μεγαλύτερο των τελευταίων ωρών να καταγράφεται στις 14:55. Η νέα σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Σαντορίνης και Αμοργού. Είχε επίκεντρο 19 χλμ. νότια της Αρκεσίνης Αμοργού, ενώ το εστιακό του βάθος ήταν στα 14,1 χλμ.

Στις 13:04 μεγέθους 4,3 Ρίχτερ με επίκεντρο 24 χλμ νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 14,1 χλμ.

Στις 10:37 σημειώθηκε σεισμός μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ 22 χλμ. νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Στις 9:22 είχε σημειωθεί δόνηση μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με εστιακό βάθος 15,2 χλμ και επίκεντρο στα 22 χλμ πάλι νότια - νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

Η σεισμική δραστηριότητα είναι πολύ έντονη, κάθε λίγα λεπτά καταγράφεται μια δόνηση, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους, ωστόσο οι σεισμολόγοι επισημαίνουν ότι δεν πρέπει να επικρατήσει πανικός, ενώ καλούν τις Αρχές να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα από τον πανικό σε περίπτωση μεγαλύτερου σεισμού

Δείτε τον χάρτη με τις δονήσεις:

Σε ανάρτησή του ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος σημειώνει ότι «το επίπεδο του σεισμικού κινδύνου έχει ανέβει σε σχέση με αυτό πριν 48 ώρες, λόγω της αύξησης του πλήθους των σεισμών, αύξησης των μεγεθών τους και μετατόπισης των επικέντρων προς βορειοανατολικά».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος δήλωσε: «Μας ανησυχεί η σεισμική ακολουθία που σημειώνεται κυρίως από χθες το πρωί καθώς έχουμε αύξηση στο πλήθος των σεισμών, αύξηση στα μεγέθη ενώ το επίκεντρο έχει μετακινηθεί προς τα βορειοανατολικά».

Τόνισε πως μεγάλωσε τμήμα του ρήγματος που είχε ενεργοποιηθεί. Όπως εξήγησε, οι σεισμοί είναι τεκτονικοί και έχουν σχέση με ενεργά ρήγματα της περιοχής και όχι με το ηφαίστειο. Πρόσθεσε πως ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου μπορεί να ληφθούν μέτρα και σε άλλα νησιά, εκτός της Σαντορίνης.

Τσελέντης: Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από το τσουνάμι

Σε ανάρτησή του ο καθηγητής Σεισμολογίας στο ΕΚΠΑ Άκης Τσελέντης αναφέρει:

«Αρχικά δεν χρειάζεται πανικός γιατί ο πανικός είναι ο μεγαλύτερος φονιάς. Μετά τους νέους σεισμούς που έγιναν νομίζω ότι πρέπει τόσον η πολιτεία (η οποία κάνει αυτό που πρέπει) όσο και οι κάτοικοι να είναι πολύ προσεκτικοί. Η Εθνική Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου είναι στελεχωμένη με διεθνούς επιπέδου έμπειρους επιστήμονες και να ακούτε τις ανακοινώσεις της.

Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι από το τσουνάμι. Δυστυχώς, η γειτνίαση των υποθαλάσσιων ρηγμάτων της περιοχής δεν αφήνει αρκετό χρόνο για να φτάσουν οι ειδοποιήσεις από το Εθνικό Κέντρο Προειδοποίηςης Τσουνάμι.

Πρέπει οι κάτοικοι με το που παρατηρήσουν απόσυρση των υδάτων να απομακρυνθούν άμεσα από τις ακτές και να καταφύγουν σε υψηλότερα τοπογραφικά μέρη.

Για να γνωρίζουμε το ιστορικό:

Ο βυθός του Αιγαίου ανάμεσα στη Σαντορίνη και στην Αμοργό κρύβει συνολικά πέντε μεγάλα ρήγματα μήκους άνω των 20 χιλιομέτρων το καθένα, τα οποία μπορούν να δώσουν σεισμούς μεγέθους 6,5 έως 7,3 βαθμών.

Το ρήγμα που έδωσε τον καταστροφικό σεισμό του 1956, στην Αμοργό τον Ιούλιο του 1956 συνέβη στην Αμοργό ο μεγαλύτερος σεισμός στην Ελλάδα κατά τον 20ό αιώνα, ενώ τον διαδέχθηκε το μεγαλύτερο τσουνάμι των τελευταίων δύο αιώνων στη Μεσόγειο.

Να ακούτε τις οδηγίες ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ.

Το πλέον πιθανό είναι σιγά-σιγά το φαινόμενο να εκτονωθεί αλλά οφείλουμε να τα γνωρίζουμε.

Μη δω πάλι κίτρινα δημοσιεύματα με τίτλος 'ο Τσελέντης προβλέπει 7R και τεράστιο τσουνάμι'. Ας σεβαστούν αυτοί οι δήθεν δημοσιογράφοι την αγωνία του κόσμου».

Δήμαρχος Σαντορίνης: Ο κόσμος το αντιμετωπίζει ψύχραιμα

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 ο δήμαρχος της Σαντορίνης, Αναστάσιος Ζώρζος ανέφερε πως «αντιλαμβανόμαστε τους σεισμούς πάνω από τα 4 Ρίχτερ, ήπια, όχι του μικρότερους», ενώ σημείωσε πως στο νησί είναι και ο Ευθύμιος Λέκκας ο οποίος επισημαίνει πως «δεν πρέπει να υπάρχει μεγάλη ανησυχία».

Για το κλίμα που επικρατεί στο νησί ο δήμαρχος λέει πως «ο κόσμος το αντιμετωπίζει ψύχραιμα» και επισημαίνει πως και σήμερα συνεδριάζει το συντονιστικό όργανο και οι πρόεδροι των κοινοτήτων έχουν επίσης ενημερωθεί για την κατάσταση.

Επισημαίνει πως από το παρελθόν υπάρχει σχεδιασμός για το πώς πρέπει να κινηθούν οι αρμόδιες αρχές και τώρα «φρεσκαρίστηκαν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν».

«Ο πιο σημαντικός κίνδυνος είναι ο πανικός, το πώς εξελίσσεται το φαινόμενο το παρακολουθούν οι ειδικοί. Η εκτίμηση του κ. Λέκκα είναι ότι δεν περιμένουν κάτι το πολύ επικίνδυνο», κατέληξε.

Μιλώντας το πρωί στον ΣΚΑΪ 100,3 ο Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής Γεωφυσικής και Σεισμολογίας στο ΑΠΘ, δήλωσε ότι τα μέτρα που λαμβάνονται στη Σαντορίνη είναι προληπτικά και έχουν στόχο να περιορίσουν τα φαινόμενα πανικού σε κλειστούς χώρους με μεγάλο πληθυσμό, όπως στα σχολεία.

«Δεν θα υπάρχουν μέτρα εσαεί στη Σαντορίνη. Αν μπούμε σε φάση ύφεσης θα αρθούν» τόνισε ο κ. Παπαζάχος.

Ξεκαθάρισε παράλληλα ότι η έντονη σεισμική ακολουθία δεν έχει καμία σχέση με το ηφαίστειο της Σαντορίνης.

Πρόκειται για δυο ανεξάρτητα φαινόμενα. Οι σεισμοί από την παραμόρφωση μέσα στην καλντέρα δεν έχουν μεγάλα μεγέθη, εξήγησε.

Πηγή: skai.gr

