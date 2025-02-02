Ήταν όλοι εκεί. Με κεντρικό σύνθημα «ο αθλητισμός ενώνει δεν σκοτώνει». Με φανέλες των αγαπημένων τους ομάδων, δίπλα-δίπλα άνθρωποι κάθε ηλικίας, αθλητές, μαθητές, άτομα με αναπηρία, με χαμόγελα σε έναν αγώνα δρόμου, προκειμένου να στείλουν ηχηρό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας.

Μικροί και μεγάλοι θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του Άλκη Καμπανού, του 19χρονου που δολοφονήθηκε άγρια από τυφλό οπαδικό χτύπημα, την 1η Φεβρουαρίου του 2022 στην περιοχή της Χαριλάου. Με κόκκινες και κίτρινες, γαλάζιες, μαύρες και πράσινες φανέλες, όλοι έφεραν στο στήθος τους τον ίδιο αριθμό: 19, όσα και τα χρόνια του αδικοχαμένου φοιτητή.

Είναι ο πρώτος αγώνας δρόμου 10 και 5 χιλιομέτρων, που διοργανώνει η Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 «Εις το Όνομα του 'Αλκη» στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου, έτσι όπως ορίστηκε από την πολιτεία. Από νωρίς στο σημείο της δολοφονικής επίθεσης είχαν φτάσει οι γονείς του Άλκη, Αριστείδης Καμπανός και Μελίνα Κακουλίδου.



Άρης Καμπανός: «ο Άλκης έλεγε ότι είναι η ψυχή της οικογένειας, τώρα πιστεύω έχει γίνει η ψυχή όλης της ελληνικής κοινωνίας»

«Το μήνυμα είναι ότι ο αθλητισμός ενώνει και δεν σκοτώνει», είπε ο Άρης Καμπανός. «Παλιά όταν ζούσε ο Άλκης έλεγε ότι είναι η ψυχή της οικογένειας, τώρα πιστεύω έχει γίνει η ψυχή όλης της ελληνικής κοινωνίας», ανέφερε ο πατέρας του που ευχαρίστησε συγκινημένος την διοργανώτρια Δομή, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ και τον δήμο Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα των οποίων πραγματοποιείται ο αγώνας.

«Ο αγώνας δίνει ένα πολύ δυνατό μήνυμα και εσείς δυναμώνετε αυτό το μήνυμα να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα», είπε ο μπαμπάς του Άλκη που πήρε γρήγορα θέση πίσω από την κορδέλα για τη συμμετοχή του στον δρόμο των 5 χιλιομέτρων.

Η εκτίμηση νωρίς το πρωί ήταν ότι οι δρομείς ήταν περίπου δύο χιλιάδες «και το συγκινητικό είναι υπάρχουν άνθρωποι εκτός Θεσσαλονίκης, από Αθήνα, Θεσσαλία, κ.ά.. Τρέχουν παιδιά από το σωματείο Μ.Α.μ.Α - Μέριμνα Ατόμων με Αυτισμό, από τον Ήλιο ΚΔΑΠ από Καρδίτσα, από το 2ο Ειδικό Σχολείο Θεσσαλονίκης», όπως είπε ο εμπνευστής της Δομής, Λευτέρης Παππάς.

«Να συγχαρώ τη Δομή 1η Φεβρουαρίου Εις το Όνομα του Άλκη, γιατί τα τελευταία τρία χρόνια έχει πάρει πάρα πολλές πρωτοβουλίες και αποκορύφωμα ήταν να πειστεί η Πολιτεία να οριστεί η 1η Φεβρουαρίου ως Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου. Είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι, μαζί, αγνοί φίλαθλοι της πόλης αλλά και όλης της φίλαθλης Ελλάδας προκειμένου να δηλώσουμε με μια φωνή ότι η δολοφονία του Άλκη Καμπανού δεν μπορεί και δεν πρέπει να ξεχαστεί», τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας. «Είναι χρέος μας για το 19χρονο αυτό παλικάρι, αλλά και για όλα τα παιδιά που έχουν πέσει θύματα της οπαδικής βίας. Είναι ευθύνη δική μας, όλων των φορέων και όλων των πολιτών, να μην δεχτούμε και να μην είναι ανεκτή η οπαδική βία στην ελληνική κοινωνία», είπε εμφατικά ο κ. Γιουτίκας

«Οι σπόροι που εδώ και τρία χρόνια σπέρνουμε έχουν καρπούς και απολύτως μετρήσιμα αποτελέσματα»

Οι συμμετέχοντες στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων εκκινούσαν από το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου στην παραλία και μέσω της 25ης Μαρτίου περνούσαν από το σημείο της δολοφονίας, στη συμβολή των οδών Πλαστήρα και Καμπανού αφήνοντας συμβολικά ένα λουλούδι.

«Διοργανώνουμε τον πρώτο αγώνα για την Πανελλήνια Μέρα Φιλάθλου, να μην ξεχαστεί ο Άλκης Καμπανός και να αλλάξει η οπαδική – και όχι μόνο- κουλτούρα στην Ελλάδα», ανέφερε ο Λευτέρης Παππάς, εμπνευστής της Δομής. «Ο αγώνας μαζί με τις δράσεις ενσυναίσθησης και συνύπαρξης των χρωμάτων που γίνονται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας, θεσμικά πλέον, μας επιτρέπουν να δηλώσουμε υπερήφανοι, οι σπόροι που εδώ και τρία χρόνια σπέρνουμε έχουν καρπούς και απολύτως μετρήσιμα αποτελέσματα», επισήμανε ο κ. Παππάς.

«Ο αθλητισμός είναι γιορτή, χαρά και υγεία, η βία σκοτώνει. Ας θυμηθούμε τον πολιτισμό μας τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Πρέπει όλοι να ενωθούμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο που προσβάλλει τη χώρα και τον αθλητισμό», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Αθλητισμού, Χρήστος Μήττας.

«Είμαστε εδώ πέρα για τη μνήμη του Άλκη, αυτό το παιδί δεν πρέπει να ξεχαστεί ποτέ, είμαστε τυχεροί που δεν βρισκόμασταν στη θέση του. Από οποιαδήποτε ομάδα συμμετέχουμε σήμερα, δεν χωρούν οπαδικά», ανέφερε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο 17χρονος Χρ. Μπ. Για να συμπληρώσει ο φίλος του Γ.Κ., ότι «είναι μια ξεχωριστή μέρα η σημερινή, αλλά καμιά μέρα να μην ξεχνιέται αυτό το παιδί, ήταν άνανδρο αυτό που έγινε και δεν πρέπει να ξαναγίνει, ο αθλητισμός είναι για να ενώνει και όχι για να χωρίζει».

