Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Νέα Μηχανιώνα: Εντοπίστηκε νεκρός μετά από φωτιά σε σπίτι

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα - Ο άνθρωπος είναι αγνώστων στοιχείων, αναφέρει η Πυροσβεστική

Πυροσβεστική

Η σορός ενός ατόμου αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε κατοικία, στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Θεσσαλονίκη Φωτιά Νεκρός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark