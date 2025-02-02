Η σορός ενός ατόμου αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Κυριακής κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε κατοικία, στη Νέα Μηχανιώνα της Θεσσαλονίκης, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε κατοικία, επί της οδού Νικηφόρου Βρεττάκου, στη Νέα Μηχανιώνα, του δήμου Θέρμης Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 2, 2025

