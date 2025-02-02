Βόρεια της Κρήτης τουρκική κορβέτα – Παρακολουθούν ελληνική φρεγάτα και σκάφος του Λιμενικού

Σε εξέλιξη είναι έρευνες του ιταλικού ερευνητικού πλοίου Ievoli Relume, για πόντιση καλωδίου βόρεια της Κρήτης και συγκεκριμένα βόρεια του κόλπου του Αγίου Νικολάου, μετά την έκδοση σχετικής Navtex.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ και του Σταύρου Ιωαννίδη, η Τουρκία έχει αναπτύξει στην περιοχή ένα πολεμικό πλοίο και αντίστοιχα από ελληνικής πλευράς υπάρχει μια φρεγάτα αλλά και ένα πλοίο του Λιμενικού.

Και οι δύο πλευρές κρατούν απόσταση προς το παρόν από το ερευνητικό πλοίο, ωστόσο η τουρκική κορβέτα, φέρεται να έχει εκπέμψει σήμα μέσω ασυρμάτου που λέει πως το πλοίο βρίσκεται σε περιοχή εκτός της δικαιοδοσίας του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ιταλικό πλοίο βρίσκεται βόρεια της Κρήτης, πολύ μακριά από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και είναι μια περιοχή η Τουρκία δεν έχει προσεγγίσει ξανά με πολεμικά πλοία για να προκαλέσει παρενόχληση σε ερευνητικό πλοίο. Και για αυτό το λόγο παρακολουθείται με ιδιαίτερη προσοχή από την Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

