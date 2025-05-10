Ένας 37χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από την ακινητοποίησή του από αστυνομικούς στην περιοχή των Νέων Λιοσίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 37χρονος είχε εισβάλει σε διαμέρισμα και βρισκόταν σε κατάσταση διέγερσης λόγω χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Οι αστυνομικοί, αν και αντιστάθηκε, κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον απομακρύνουν από το διαμέρισμα, ενώ εκλήθη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο 37χρονος έχασε τις αισθήσεις του λίγο πριν την άφιξη του ασθενοφόρου, ωστόσο παρελήφθη εν ζωή. Αργότερα στο

νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της αστυνομίας για το περιστατικό:

Μεσημβρινές ώρες σήμερα, Σάββατο 10 Μαΐου 2025, το Κέντρο της Άμεσης Δράσης ενημερώθηκε για την παρουσία ατόμου, πιθανόν τοξικοεξαρτημένου, το οποίο φερόταν να παρενοχλεί ηλικιωμένα άτομα σε διαμέρισμα, σε περιοχή των Νέων Λιοσίων.

Άμεσα στο σημείο μετέβη Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η οποία εντόπισε το εν λόγω άτομο να βρίσκεται σε εμφανή κατάσταση έντονης διέγερσης. Όπως διαπιστώθηκε, επρόκειτο για 37χρονο, ο οποίος είχε εισέλθει σε οικία γειτονικού ζευγαριού, παρά τη θέληση της γυναίκας, την οποία προηγουμένως είχε ακολουθήσει, προκαλώντας φθορές στην κατοικία και τραυματίζοντας τον σύζυγό της.

Γείτονες που αντιλήφθηκαν το περιστατικό ειδοποίησαν συγγενή του ανωτέρω, ο οποίος μετέβη στην οικία με σκοπό να τον ηρεμήσει.

Οι αστυνομικοί, λόγω της κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο 37χρονος, κατάφεραν με δυσκολία να τον ακινητοποιήσουν και να τον απομακρύνουν από το διαμέρισμα. Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς, σύμφωνα με δήλωση του συγγενικού του προσώπου, ο 37χρονος είχε προβεί σε χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Πριν την άφιξη του ασθενοφόρου, ο 37χρονος έχασε τις αισθήσεις του, ενώ στη συνέχεια παραλήφθηκε εν ζωή και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου ωστόσο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ο οποίος παρήγγειλε τη διενέργεια προανακριτικής έρευνας. Παράλληλα, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ κινείται η προβλεπόμενη διαδικασία πειθαρχικής διερεύνησης των συνθηκών του συμβάντος.

Πηγή: skai.gr

