Κρήτη: Σε κρίσιμη κατάσταση τουρίστας που τον καταπλάκωσε μπαλκόνι

Σε έναν 49χρονο τουρίστα έπεσε το απόγευμα της Παρασκευής τμήμα γυάλινου μπαλκονιού. Ο άτυχος άνδρας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ του Βενιζελείου

Το περιστατικό έγινε στην περιοχή του Λιμένος Χερσονήσου, όταν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, λόγω και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν, αποκολλήθηκε τμήμα της γυάλινης κατασκευής και έπεσε πάνω στον άτυχο άνδρα, ο οποίος έτυχε εκείνη την ώρα να περπατά από κάτω, μαζί με τη γυναίκα του.



Πρόκειται για τουρίστα από τη Βρετανία, ο οποίος βαρύτατα τραυματισμένος παρελήφθη από ασθενοφόρο για να μεταφερθεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου.



Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, ο 49χρονος που φέρει - μεταξύ άλλων - πολλαπλά κατάγματα, εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο, προκειμένου να του αφαιρεθεί η σπλήνα, ενώ υποβλήθηκε και σε νευροχειρουργική επέμβαση.



Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Για το ατύχημα ενημερώθηκε και η αστυνομία, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το σπίτι από το οποίο αποκολλήθηκε το γυάλινο κομμάτι, είναι ιδιοκτησίας μόνιμου κατοίκου εξωτερικού και σε αυτό δεν διαμένει κανένας.

