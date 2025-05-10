Γαλάτσι: Πυρκαγιά σε υπόγειο πολυκατοικίας

Υπό έλεγχο είναι η φωτιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα σε υπόγειο χώρο πολυκατοικίας στο Γαλάτσι.

Δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν σπεύσει στο σημείο, επί της οδού Κουντουριότου.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική, η φωτιά μαίνεται στο πάρκινγκ και πιθανότατα προκλήθηκε από ανάφλεξη αυτοκινήτου ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά για άνθρωπο σε κίνδυνο.

Επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Πηγή: skai.gr

