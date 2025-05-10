Λογαριασμός
Σοβαρό τροχαίο στην ΕΟ Σερρών-Θεσσαλονίκης – Σε κρίσιμη κατάσταση 19χρονος στο Ιπποκράτειο

Το όχημα που οδηγούσε ο 19χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα προστατευτικά κιγκλιδώμαυα - Τραυματίας και ο 17χρονος συνεπιβάτης 

Ένας 19χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 04:00, στο 3,5ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Σερρών-Θεσσαλονίκης.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε, στο οποίο επέβαινε και ένας 17χρονος συνοδηγός, κινείτο προς Θεσσαλονίκη όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέφυγε από την πορεία του, χτύπησε στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και ανατράπηκε εκτός οδοστρώματος. Ο 19χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ιπποκράτειο, αφού πρώτα απεγκλωβίστηκε με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών.

Ο 17χρονος συνεπιβάτης τραυματίστηκε ελαφρύτερα και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών. Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος έχει αναλάβει η Τροχαία Σερρών.

