Νέα λεωφορειακή γραμμή δημιουργεί ο ΟΣΕΘ - Θα εξυπηρετεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Την ίδρυση και λειτουργία νέας λεωφορειακής γραμμής που θα εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους επισκέπτες του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας αποφάσισε η διοίκηση του ΟΣΕΘ σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ. Η νέα γραμμή με την ονομασία Τ1 «ΔΙ.ΠΑ.Ε Σ.Σ.ΣΙΝΔΟΥ» ξεκινά τη λειτουργία της από μεθαύριο, Πέμπτη 19 Νοεμβρίου, και θα συνδέει τον σταθμό της σιδηροδρομικής γραμμής στη Σίνδο (δυτικός προαστιακός) με το ΔΙ.ΠΑ.Ε. Τα δρομολόγια θα είναι δωρεάν για τους επιβάτες.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΟΣΕΘ, η διαδρομή στη μετάβαση είναι η εξής: ΔΙ.ΠΑ.Ε. - Ανδρέα Παπανδρέου – Γεννηματά – Μακεδονομάχων – Γοργοποτάμου - Χρυσοστόμου Σμύρνης - Βιζυηνού – Παπαναστασίου - Πλαστήρα. Η δε διαδρομή στην επιστροφή είναι: Πλαστήρα - Χρυσοστόμου Σμύρνης – Γοργοποτάμου - Μακεδονομάχων - Ανδρέα Παπανδρέου - ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Τα λεωφορεία θα ακολουθούν δρομολόγιο express καθώς δεν θα σταματούν σε ενδιάμεσες στάσεις, ενώ η λειτουργία της γραμμής θα είναι σε ισχύ τις ημέρες λειτουργίας του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και θα καλύπτει κάθε δρομολόγιο του προαστιακού.

«Η απόφαση για τη δημιουργία της νέας γραμμής σε συνεργασία με τον ΟΑΣΘ, ήταν απαραίτητη για τη διευκόλυνση της μετάβασης φοιτητών καθηγητών και επισκεπτών του Διεθνούς Πανεπιστημίου, από και προς το εκπαιδευτικό ίδρυμα σε άμεσο χρόνο χωρίς ταλαιπωρία. Εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό, που εκπονεί ο ΟΣΕΘ για την περαιτέρω βελτίωση του συγκοινωνιακού έργου», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.