Στη μονιμοποίηση 423 Πυροσβεστών Πενταετούς Υποχρέωσης προχωρά το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, με πρόταση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη εκδόθηκε το Προεδρικό Διάταγμα 98/2025 (Α' 201), με βάση το οποίο μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης.

«Η ενέργεια αυτή είναι μια έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς τους και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για αύξηση της δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος», σημειώνει το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

