Βίντεο - ντοκουμέντο από το αιματηρό περιστατικό στον Νέο Κόσμο

Του Μάκη Συνοδινού

Βίντεο - ντοκουμέντο από τα όσα ακολούθησαν λίγα μετά το αιματηρό περιστατικό στον Νέο Κόσμο, όπου ένας 58χρονος οδηγός ξυλοκοπήθηκε στο όχημά του και κατέληξε στο νοσοκομείο, φέρνει στη δημοσιότητα το skai.gr.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από καταθέσεις περιοίκων αλλά και βιντεοληπτικό υλικό που έχουν συλλέξει από την περιοχή οι αστυνομικού, φαίνεται πως υπήρξε αντιπαράθεση μεταξύ των επιβαινόντων στη μοτοσυκλέτα με τον άτυχο 58χρονο για την προτεραιότητα στο δρόμο.

Ένας εκ των συλληφθέντων φέρεται να κατέβηκε από τη μοτοσυκλέτα και να χτύπησε τον 58χρονο στο κεφάλι.

Συνολικά, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 4 συλλήψεις. Πρόκειται για 3 εμπλεκόμενους στο αιματηρό περιστατικό και τον πατέρα του ενός, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να κρύψει τη μοτοσυκλέτα.

Πηγή: skai.gr

