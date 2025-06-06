Νέα καταγγελία για παραλίγο θάνατο ασθενούς- Της χορηγήθηκε λάθος ομάδα αίματος

Καθώς το πρωτοφανές ιατρικό λάθος που έγινε στο Τζάνειο, με νοσηλευτή να μπερδεύει τους ασθενείς κάνοντας μετάγγιση σε γυναίκα που δεν έπρεπε, συγκλονίζει το πανελλήνιο, ακόμη μεγαλύτερη ανατριχίλα προκαλεί η αποκάλυψη του ΣΚΑΪ πως δυστυχώς δεν πρόκειται για μοναδικό περιστατικό.

Συγκεκριμένα, παρόμοιο λάθος έγινε πριν από λίγους μήνες στο νοσοκομείο του Ρεθύμνου όπου 45χρονη παραλίγο να χάσει τη ζωή της γιατί σε χειρουργείο που έκανε οι γιατροί της χορήγησαν αίμα άλλης ομάδας.

Το συμβάν έγινε τον Οκτώβριο του 2024.

Ένα χειρουργείο ρουτίνας στην κοιλιακή χώρα εκτυλίχθηκε σε εφιάλτη για μια 45χρονη, μητέρα δύο παιδιών.

Η μητέρα της, περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η κόρη της, όταν στα πλαίσια χειρουργείου που πραγματοποιήθηκε στο Γενικό νοσοκομείο Ρεθύμνου της χορηγήθηκε μέσω μετάγγισης λάθος ομάδας αίματος.

«Αφού μας είπαν οι γιατροί εκεί στη ΜΕΘ, ότι 80% λέει να πεθάνει και 20% να ζήσει. Δε μας είπαν ότι έγινε το λάθος προσπαθούσαν να δούνε πώς έγινε αυτό το πράγμα, δεν ήξεραν. Τι να σας πω, είμαστε σε άθλια κατάσταση», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Τη βάλανε στο χειρουργικό μέσα, της κάνανε αξονική να δούνε τι είναι και μας λένε μάλλον έχει διάτρηση στομάχου. Βγήκε από το χειρουργείο, τη βάλανε στο χειρουργικό στο νοσοκομείο, ήμουν εκεί όλη νύχτα. Την άλλη μέρα το πρωί, ήρθε η αδελφή μου επειδή είναι νοσηλεύτρια εκεί στο μικροβιολογικό. Και αν δεν ήταν εκεί να το καταλάβει, μπορεί να είχε πεθάνει τώρα η κόρη μου. Κιτρίνισαν τα μάτια της και παρουσίασε ίκτερο. Έχει ομάδα αίματος 0+ και της βάλανε Α+», συνεχίζει.

Η ασθενής εμφάνισε άμεσα βαρύτατες επιπλοκές. Και ενώ - ενάντια στις πιθανότητες - έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή με ζωτικά της όργανα να υπολειτουργούν, η οικογένειά της βρίσκονταν - όπως καταγγέλλει - στο σκοτάδι.

«Τι είναι δεν ξέραμε, νομίζαμε ότι από το στομάχι, αφού μας είπανε ότι είναι από το στομάχι και έπαθε μόλυνση. Και μας το είπανε στις 20 μέρες μετά, μετά από 18 μέρες με 20, μας καλέσανε στο γραφείο στην εντατική και μας είπαν ότι έχει γίνει ένα μεγάλο λάθος στο χειρουργείο και κινδύνευσε η ζωή της, να πεθάνει», καταλήγει εξηγώντας πως η άτυχη γυναίκα νοσηλεύτηκε για 26 μέρες στην εντατική, βγαίνοντας από ανήμπορη να περπατήσει, στα 35 κιλά.

Σύμφωνα με τη μητέρα της, η 45χρονη, βλέποντας την τραγική ιστορία να επαναλαμβάνεται, στο Τζάνειο, επιθυμεί να κινηθεί νομικά κατά του νοσοκομείου.

Πηγή: skai.gr

