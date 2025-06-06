Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραυματίστηκε περιπατητής στον Όλυμπο- Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική η οποία κατάφερε να προσεγγίσει τον 63χρονο Αμερικανό που τραυματίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία

Τραυματίστηκε περιπατητής στον Όλυμπο

Αμερικανός περιπατητής ηλικίας 63 ετών τραυματίστηκε στον Όλυμπο κοντά στα καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητό.

Αμέσως στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική η οποία κατάφερε να τον προσεγγίσει.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εξέτασή του από το ιατρικό προσωπικό είναι σε εξέλιξη.

Φέρει κάποιες αμυχές στο πρόσωπο και ίσως κάποιο κάταγμα στο πλευρό αλλά σε γενικές γραμμές είναι σε καλή κατάσταση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Όλυμπος τραυματισμός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark