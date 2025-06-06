Τραυματίστηκε περιπατητής στον Όλυμπο

Αμερικανός περιπατητής ηλικίας 63 ετών τραυματίστηκε στον Όλυμπο κοντά στα καταφύγιο Σπήλιος Αγαπητό.
Αμέσως στήθηκε επιχείρηση από την πυροσβεστική η οποία κατάφερε να τον προσεγγίσει.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η εξέτασή του από το ιατρικό προσωπικό είναι σε εξέλιξη.
Φέρει κάποιες αμυχές στο πρόσωπο και ίσως κάποιο κάταγμα στο πλευρό αλλά σε γενικές γραμμές είναι σε καλή κατάσταση
