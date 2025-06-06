Λογαριασμός
Εντοπίστηκε σορός γυναίκας να επιπλέει στον Πηνειό

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για σορό γυναίκας περί τα 60 έτη- Στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας και σταθμός ΕΚΑΒ

Πηνειός: Εντοπίστηκε πτώμα γυναίκας να επιπλέει

Συναγερμός σήμανε σήμερα το απόγευμα της Παρασκευής στη Λάρισα, όταν ένα σορό γυναίκας εντοπίστηκε να επιπλέει στον Πηνειό.

Ειδικότερα και κατά τις πληροφορίες του onlarissa.gr, το συμβάν καταγράφηκε λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, όταν περαστικός από το σημείο, εντόπισε ένα σώμα να επιπλέει στο ποτάμι, ενημερώνοντας τις αρχές.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, ως πρώτη εικόνα η σορός δε φαίνεται να έχει σημάδια. Δηλαδή δε φαίνεται για εγκληματική ενέργεια.

Άμεσα βρέθηκαν στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας και σταθμός ΕΚΑΒ, που ανέσυραν τη σορό της γυναίκας, ηλικίας περίπου 60 ετών.

Οι διασώστες έκαναν προσπάθειες ανάνηψης, ωστόσο δυστυχώς ήταν αργά.

Πηγή: onlarisa.gr

