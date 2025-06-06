Τροχαίο στον Άλιμο: Ποινικές διώξεις στους οδηγούς του ταξί και του απορριμματοφόρου

Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του οδηγού ταξί και του οδηγού απορριμματοφόρου για το θανατηφόρο τροχαίο στον Άλιμο.

Συγκεκριμένα, ο 23χρονος οδηγός ταξί κατηγορείται για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης υπό τη μορφή των επικίνδυνων ελιγμών από την οποία προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου καθώς και για τα πλημμελήματα της σωματικής βλάβης από αμέλεια τελεσθείσα από υπόχρεο, ανθρωποκτονίας από αμέλεια.

Σε βάρος του 58χρονου οδηγού του απορριμματοφόρου ασκήθηκε ποινική δίωξη για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης. Και οι δύο κατηγορούμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν τηνερχόμενη Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

