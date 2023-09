Κλειστή η Εθνική προς Αθήνα στο ύψος του Ελαιώνα Αιγιαλείας λόγω κατολίσθησης - Ουρά χιλιομέτρων Ελλάδα 18:24, 25.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Έχει σχηματιστεί ουρά δύο χιλιομέτρων, με την κυκλοφορία των οχημάτων να διεξάγεται με δυσκολία