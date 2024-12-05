Λογαριασμός
Να φύγουν από το «Παίδων» προσπάθησαν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά του αστυνομικού της Βουλής

Αστυνομικός τα είδε την ώρα που προσπάθησαν να φύγουν και τα σταμάτησε

Να φύγουν από το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προσπάθησαν πριν από λίγη ώρα τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας του αστυνομικού της Βουλής, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Αν και ο ανακριτής δεν είχε δώσει εντολή στην αστυνομία για φύλαξη, υπήρχε αστυνομικός, ο οποίος τα είδε την ώρα που πήγαιναν να φύγουν και τα σταμάτησε.

