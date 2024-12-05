Να φύγουν από το νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης προσπάθησαν πριν από λίγη ώρα τα δύο μεγαλύτερα παιδιά της οικογένειας του αστυνομικού της Βουλής, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ.

Αν και ο ανακριτής δεν είχε δώσει εντολή στην αστυνομία για φύλαξη, υπήρχε αστυνομικός, ο οποίος τα είδε την ώρα που πήγαιναν να φύγουν και τα σταμάτησε.

Πηγή: skai.gr

