της Έλενας Γαλάρη

Στο εδώλιο του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου κάθεται ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης κατηγορούμενος για δύο απόπειρες βιασμού σε βάρος δύο γυναικών συναδέλφων του το 2010 και 2014, για τις οποίες έχει καταδικαστεί σε 8 χρόνια κάθειρξη με αναστολή από το πρωτόδικο δικαστήριο.

Πρώτη μάρτυρας κατέθεσε η καταγγέλλουσα η οποία υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός είχε αποπειραθεί να τη βιάσει το 2010 σε καμαρίνι θεάτρου.

" Με είχε ακινητοποιησει. Τον απέκρουσα, τον απομάκρυνα με το πόδι μου. «Μην φωνάζεις τσάμπα, δεν είναι κανένας στο θέατρο» μου είπε. Τον παρακάλεσα να μου ανοίξει την πόρτα. Μου είπε ότι εάν περάσω την πόρτα δεν υπάρχει επιστροφή και πως όσο εύκολα μπορούσε να φτιάξει την καριέρα κάποιου, τόσο εύκολα μπορούσε και να την καταστρέψει," είπε η μάρτυρας η οποία επισήμανε στην κατάθεσή της:

"Δεν έρχομαι εδώ για να εκδικηθώ, για να διασυρθεί ο κύριος Φιλιππίδης. Έρχομαι να πληροφορήσω τον κόσμο τι έχει συμβεί και να παραδειγματιστούν αντίστοιχοι άνθρωποι που πράττουν έτσι.

Την αντίδραση των δικηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας προκάλεσαν οι ερωτήσεις του εισαγγελέα της έδρας ιδίως όταν εκείνος ζήτησε από την καταγγέλλουσα να καθίσει δίπλα στον κατηγορούμενο για να κάνει αναπαράσταση πώς καθόταν στην επίθεση που ισχυρίζεται ότι δέχτηκε.

Κεκλεισμένων των θυρών θα καταθέσει η δεύτερη καταγγέλλουσα καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό το αίτημα των δικηγόρων της.

Ο Πέτρος Φιλιππίδης έχει αρνηθεί τις σε βάρος του κατηγορίες, δηλώνει αθώος και ισχυρίζεται ότι οι καταγγελίες έχουν γίνει διότι δεν έδωσε ρόλους στις ηθοποιούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.