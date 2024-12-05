H Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου ΑΕ, προς ενημέρωση των οδηγών που χρησιμοποιούν τον αυτοκινητόδρομο, ανακοινώνει ότι από την Τετάρτη 1 η Ιανουαρίου 2025 και ώρα 00:01 θα ισχύσουν οι αναπροσαρμοσμένες τιμές διοδίων σε όλους τους σταθμούς του έργου που διαχειρίζεται η Εταιρεία.

Οι τιμές αυτές περιλαμβάνουν το σύνολο των ακόλουθων ρυθμίσεων:

1) Την τιμαριθμική αναπροσαρμογή του 2024 (κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης).

2) Τις ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών για την κατανομή της αύξησης του 2023 στα

έτη 2024 έως 2026.

3) Την επέκταση των μειωμένων τιμών, κατ’ εντολή του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, από

01/10/2024 έως 31/12/2025.

Αναλυτικότερα οι τιμές ανά Σταθμό Διοδίων παρουσιάζονται στον κάτωθι πίνακα:

 Οι τιμές διοδίων από 01/01/2025 απεικονίζονται με κόκκινο

 Οι τρέχουσες τιμές διοδίων, έως 31/12/2024, απεικονίζονται στην παρένθεση.

