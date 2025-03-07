Ηλεκτρονική πλατφόρμα με θέματα ανά γνωστικό αντικείμενο για την εξέταση γνώσεων δημιουργεί το ΑΣΕΠ, όπως προβλέπει διάταξη του ν. 4765/2021.

Το μητρώο θεμάτων, με ελεύθερη πρόσβαση για τους πολίτες, θα διευκολύνει την οργάνωση και τη διαχείριση της διαδικασίας αξιολόγησης γνώσεων γενικού περιεχομένου ή και γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των διαφόρων κλάδων των προς πλήρωση θέσεων, καθώς και η προετοιμασία των ενδιαφερομένων.

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων θα υπάρχει η δυνατότητα εύκολης πλοήγησης, αναζήτησης, μελέτης και εκτύπωσης των θεμάτων (ερωτήσεις με τις απαντήσεις τους) αλλά και καταχώρισης σχολίων σε αυτά τα οποία θα συλλέγει, αξιολογεί και λαμβάνει υπ' όψιν το ΑΣΕΠ.

Παράλληλα, θα υπάρχει η δυνατότητα διαρκούς εμπλουτισμού ή/και επικαιροποίησης των θεμάτων

Σε πρώτη φάση, το μητρώο θεμάτων θα περιλαμβάνει ερωτήσεις με τη μέθοδο πολλαπλών επιλογών και τις ορθές απαντήσεις στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

- Συνταγματικό Δίκαιο

- Διοικητικό Δίκαιο

- Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Δίκαιο

- Οικονομικές Επιστήμες

- Δημόσια Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

- Πληροφορική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση

- Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδος (1875- έως σήμερα)

Με την προκήρυξη κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, θα ορίζεται αν η εξέταση θα αφορά και σε θέματα γνώσεων και ποια ή ποιες θεματικές ενότητες θα περιλαμβάνονται σε αυτή.

Τα ανωτέρω γνωστικά αντικείμενα θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις από τα εξής επί μέρους πεδία:

- Συνταγματικό Δίκαιο

- Βασικές αρχές συνταγματικού δικαίου

- Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα

- Όργανα του κράτους και λειτουργία του πολιτεύματος

- Διοικητικό Δίκαιο

- Πηγές και αρχές διοικητικού δικαίου

- Διοικητική πράξη

- Όργανα παραγωγής διοικητικής πράξης

- Διοικητική και δημοσιονομική οργάνωση και λειτουργία του κράτους

- Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο

- Τοπική αυτοδιοίκηση και περιφερειακά όργανα του κράτους

- Δημόσια Νομικά Πρόσωπα

- Ευρωπαϊκοί Θεσμοί και Δίκαιο

- Αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι πηγές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πρωτογενές Δίκαιο και Παράγωγο Δίκαιο)

- Θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Οικονομικές Επιστήμες

- Εισαγωγικές Έννοιες

- Το Οικονομικό Πρόβλημα. Οι Παραγωγικοί Συντελεστές. Η Έννοια του Κόστους Ευκαιρίας Παραγωγικότητα της Εργασίας

- Μικροοικονομική

- Η αξία του ανταγωνισμού. Λειτουργία και ισορροπία της Αγοράς. Προσφορά και Ζήτηση. Έμμεσοι και άμεσοι φόροι (έννοια). Φορολογικά συστήματα. Φοροδιαφυγή και Φοροαποφυγή. Δημόσια Αγαθά

- Μακροοικονομική

- Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και Εθνικό Εισόδημα.

- Οικονομικές Διαταραχές (Ύφεση, Πληθωρισμός και Στασιμοπληθωρισμός). Μέτρηση και Είδη του Πληθωρισμού. Είδη και μέτρηση της Ανεργίας.

- Πολιτική καταπολέμησης της Φτώχειας και περιορισμού της Οικονομικής Ανισότητας.

- Ενεργητικές και Παθητικές Πολιτικές Απασχόλησης. Απόλυτη και Σχετική Φτώχεια. Κατώφλι της φτώχειας. Η αναδιανεμητική επίδραση των φόρων και των δημοσίων δαπανών. Συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.

- Δημόσια Διοίκηση και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

- Διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών

- Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού (ν.4940/2022, ν.4765/2021, ν.4440/2016, ν.4369/2016). Γενικά και Ειδικά περιγράμματα θέσεων εργασίας, Προγραμματισμός προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. Διαδικασίες επιλογής και πρόσληψης προσωπικού στον δημόσιο τομέα - Ο ρόλος του ΑΣΕΠ. Επιλογή για θέσεις ευθύνης. Ενιαίο Πλαίσιο δεξιοτήτων στη δημόσια διοίκηση. Σύστημα αξιολόγησης και κινητικότητας. Στοχοθέτηση.

- Λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης

- Ηθική και δεοντολογία στον δημόσιο τομέα: Κώδικας Ηθικής και Επαγγελματικής Συμπεριφοράς Υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.

- Ευρωπαϊκός Κώδικας Ορθής Διοικητικής Συμπεριφοράς

- Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων (ν. 5013/2023)

Πληροφορική και Ψηφιακή Διακυβέρνηση

- Αρχιτεκτονική και hardware υπολογιστών

- Λειτουργικά συστήματα και εφαρμογές

- Προγραμματισμός και γλώσσες προγραμματισμού

- Δίκτυα υπολογιστών και Διαδίκτυο

- Πληροφορικά συστήματα και διαχείριση δεδομένων

- Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων

- Κυβερνοασφάλεια και προστασία δεδομένων

- Τεχνητή νοημοσύνη και μηχανική μάθηση

- Αναδυόμενες τεχνολογίες

Σύγχρονη Ιστορία της Ελλάδος (1875-σήμερα)

- Ο Χαρίλαος Τρικούπης και η εποχή του

- Η μετάβαση από τον Χαρίλαο Τρικούπη στον Ελευθέριο Βενιζέλο

- Βαλκανικοί Πόλεμοι και Μικρασιατική Καταστροφή

- Μεσοπόλεμος

- Η δεκαετία του 1940

- Η περίοδος από το 1949 έως το 1974

- Μεταπολίτευση

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4765/2021, οι γραπτοί διαγωνισμοί που διοργανώνονται από το ΑΣΕΠ μπορούν να περιλαμβάνουν εξέταση γνώσεων ή δοκιμασία δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας ή συνδυασμό και των δύο.

Το προαναφερθέν μητρώο θεμάτων αφορά στην εξέταση των γνώσεων, ενώ για τη δοκιμασία διακρίβωσης δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας, μπορούν σε αυτή τη φάση οι ενδιαφερόμενοι να συμβουλεύονται τις σχετικές ανακοινώσεις που έχει εκδώσει το ΑΣΕΠ το τελευταίο έτος (και ιδίως 1Γ/2024-14/6/24).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.