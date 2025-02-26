Αυθαίρετα σε δώδεκα συγκροτήματα πάνω στην Καλντέρα εντόπισε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενένεργειας, σύμφωνα με ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν και σε άλλα επτά συγκροτήματα στη Μύκονο.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο παρουσίασε τα αποτελέσματα του δεύτερου κύματος ελέγχων που πραγματοποίησε στη Μύκονο καθώς επίσης και από τους ελέγχους που έγιναν πέρσι το φθινόπωρο στο φρύδι της Καλντέρας.

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση των ευρημάτων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης, διαμηνύει πως «η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να θέσει τέλος στη νέα, αυθαίρετη δόμηση», εξηγώντας, τους λόγους για τους ποίους είναι απολύτως αναγκαία αυτή η μεταρρύθμιση.

«Καταρχάς, διότι όσο συνεχίζεται το κτίσιμο νέων αυθαιρέτων, δεν μπορεί να στεριώσει οποιαδήποτε σοβαρή πολεοδομική πολιτική. Δεύτερον, και ακόμα σημαντικότερο, διότι η δια πράξεων -και προπαντός δια παραλείψεων- διαχρονική ανοχή στην αυθαιρεσία αποτελεί ύβρη εις βάρος των εκατομμυρίων συνεπών πολιτών και επιχειρήσεων που συμμορφώνονται στις υψηλές απαιτήσεις της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής και οικοδομικής νομοθεσίας. Ύβρη, που εδώ και πολλές δεκαετίες υποσκάπτει τα θεμέλια του κράτους δικαίου σε θέματα περιβάλλοντος, πολεοδόμησης και δόμησης στη χώρα μας» υπογραμμίζει ο κ. Σκυλακάκης.

Όπως διευκρινίζει το ΥΠΕΝ οι αυτοψίες στη Σαντορίνη πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα 16 -18.10.2024, καθώς και ένα μήνα μετά, 18 - 20.11.2024.

Κατά τις αυτοψίες στην Σαντορίνη εντοπίστηκαν τα ακόλουθα:

1) Στην εκτός σχεδίου περιοχή της Οίας Σαντορίνης, στο πρανές της Καλντέρας, εντός της Ζώνης Ι απολύτου προστασίας (Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π.) ελέγχθηκε τουριστικό κατάλυμα, όπου αναπτύσσεται σε δύο όμορα γήπεδα, συνολικής επιφάνειας 519,08 τ.μ.. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων βάσει των νομιμοποιητικών στοιχείων είναι 349,11 τ.μ.. Κατά τον έλεγχο, καθ’ υπέρβαση των στοιχείων νομιμότητας, διαπιστώθηκαν:

κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής επιφάνειας 5,30 τ.μ.

κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής επιφάνειας 6,00 τ.μ.,

κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής επιφανείας 5,30 τ.μ.,

κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής επιφανείας 5,80 τ.μ.

κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής επιφανείας 21,20 τ.μ.

κατασκευή δεξαμενής νερού (jacuzzi) επιφάνειας 2,40 τ.μ.

κατασκευή δεξαμενής νερού (jacuzzi) επιφάνειας 1,30 τ.μ.

κατασκευή δεξαμενής νερού (jacuzzi) επιφάνειας 2,30 τ.μ.

κατασκευή δεξαμενής νερού (jacuzzi) επιφάνειας 2,20 τ.μ.

κατασκευή δεξαμενής νερού (jacuzzi) επιφάνειας 1,70 τ.μ.

στεγασμένος χώρος με ξύλινη επικάλυψη επιφάνειας 12 τ.μ.

ισόγειο κτίσμα από λιθοδομή επιφανείας 32 τ.μ.

κλειστός χώρος επιφανείας 7 τ.μ., σε χαμηλή στάθμη στο πρανές της Καλντέρας.

σκάλα από οπλισμένο σκυρόδεμα επιφάνειας 4,1 τ.μ. σε χαμηλή στάθμη στο πρανές της Καλντέρας.

κατασκευή τοιχίου από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικού μήκους 3,55 μ. και μέσου ύψους 1,4 μ. στη χαμηλή στάθμη στο πρανές της Καλντέρας.

κλειστός χώρος εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού επιφάνειας 3,8 τ.μ. στη χαμηλή στάθμη στο πρανές της Καλντέρας.

Για τις διαπιστωθείσες, αυθαίρετες κατασκευές συντάχθηκε πόρισμα-έκθεση αυτοψίας, με συνολικό ύψος προστίμου 191.000,029 ευρώ (πρόστιμο ανέγερσης 127.352,07 ευρώ και πρόστιμο διατήρησης 63.676,35 ευρώ), το οποίο διαβιβάστηκε αρμοδίως.

Σημειώνεται ότι τα νομιμοποιητικά στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τον έλεγχο ήταν οικοδομικές άδειες επισκευών υφιστάμενων κτισμάτων που βρίσκονται εντός αρχαιολογικού χώρου. Επειδή στους φακέλους των οικοδομικών αδειών δεν βρέθηκαν στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το υφιστάμενα κτίσματα είναι νομίμως υφιστάμενα (προ του 1955) -σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 Ν.4067/2012 ως ισχύει- και επίσης δεν βρέθηκε στους φακέλους η αναγκαία έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, εστάλη στην ΥΔΟΜ Θήρας έγγραφο, με το οποίο ζητείται ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών.

2) Σε οικόπεδο εντός οικισμού της Οίας Σαντορίνης, στο πρανές της Καλντέρας, επιφάνειας 238,07 τ.μ., του οποίου τμήμα βρίσκεται εντός της Ζώνης Ι απολύτου προστασίας (Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π.), με συνολική επιφάνεια των κτισμάτων βάσει των νομιμοποιητικών στοιχείων 214,46 τ.μ., στο τμήμα του οικοπέδου που εμπίπτει στην Ζώνη Ι, διαπιστώθηκε η κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής επιφάνειας 41,50 μ. και βάθους 1,40 μ., για την οποία είχε εκδοθεί Άδεια Μικρής Κλίμακας. Επειδή σύμφωνα με το Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π. δεν επιτρέπεται καμία εργασία, ούτε κολυμβητικές δεξαμενές, για την έγκριση εργασιών Μικρής Κλίμακας, ζητήθηκε έλεγχος νομιμότητας από την ΥΔΟΜ Θήρας.

3) Στην εκτός σχεδίου περιοχή Χανάδες, Μεγαλοχώρι Βλυχάδας, που δραστηριοποιείται επιχείρηση, σε γήπεδο εμβαδού 6.602,40 τ.μ., για ακίνητο όπου υπήρχαν νομιμοποιητικά στοιχεία (είχε εκδοθεί οικοδομική άδεια και υπαγωγές), για συνολική δόμηση 200 τ.μ., βρέθηκαν οι εξής υπερβάσεις:

Χώροι WC εμβαδού 8,70 τ.μ.,

Μεταλλικός εξώστης εμβαδού 18,00 τ.μ.,

Υπαίθριος χώρος, εμβαδού 21,25 τ.μ.,

Κλειστός χώρος υποσκάφου στα πρανή με εκτιμώμενη επιφάνεια 9,00 τ.μ.

Κλειστός χώρος υποσκάφου στα πρανή με εκτιμώμενη επιφάνεια 16,96 τ.μ.

Χώρος ισογείου, εμβαδού 208,70 τ.μ.

Για τη συγκεκριμένη ιδιοκτησία και τις παραπάνω υπερβάσεις συντάχθηκε πόρισμα, σύμφωνα με το οποίο το συνολικό πρόστιμο ανέγερσης διαμορφώνεται στα 338.049,54 ευρώ και το πρόστιμο διατήρησης στα 169.024.77 ευρώ.

4) Στην εκτός σχεδίου περιοχή της Οίας Σαντορίνης, στο πρανές της Καλντέρας, εντός της Ζώνης Ι απολύτου προστασίας (Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π.) ελέγχθηκε τουριστικό κατάλυμα που αναπτύσσεται σε γήπεδα, συνολικής επιφάνειας 669,00 τ.μ.. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων, βάσει των νομιμοποιητικών στοιχείων είναι 318,0 τ.μ. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν οι εξής υπερβάσεις:

προσθήκη υπέργειου κλειστού χώρου 14,00 τ.μ.

διεύρυνση υπόσκαφων χώρων συνολικής επιφάνειας 44 τ.μ.

υπαίθριες κλίμακες 10,50 τ.μ.

επέκταση της επιφάνειας και τροποποίηση σχήματος της κεντρικής κολυμβητικής δεξαμενής σε επιφάνεια 4,38 τ.μ.

προσθήκη δύο δεξαμενών υδρομασάζ jacuzzi συνολικού εμβαδού 4,30τ.μ.

Για τις παραπάνω υπερβάσεις συντάχθηκε πόρισμα μικτού κλιμακίου, σύμφωνα με το οποίο το συνολικό πρόστιμο ανέγερσης ανέρχεται στα 90.008,18 ευρώ και το πρόστιμο διατήρησης στα 45.004,09 ευρώ.

5) Στην εκτός σχεδίου περιοχή της Οίας Σαντορίνης, στο πρανές της Καλντέρας, εντός της Ζώνης Ι απολύτου προστασίας (Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π.) ελέγχθηκε τουριστικό κατάλυμα, που αναπτύσσεται σε γήπεδο επιφάνειας 131,11 τ.μ.. Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων, βάσει των νομιμοποιητικών στοιχείων είναι 136,27 τ.μ.. Κατά τον έλεγχο, καθ’ υπέρβαση των στοιχείων νομιμότητας διαπιστώθηκαν τα κάτωθι:

Στεγασμένοι χώροι 46,61 τ.μ.,

Στέγαστρο 2,50 τ.μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα,

Αλλαγή θέσης ενός εξωτερικού jacuzzi και αύξηση της επιφάνειας του κατά 1,17 τ.μ.

Για τις παραπάνω διαπιστωθείσες αυθαίρετες κατασκευές συντάχθηκε πόρισμα-έκθεση αυτοψίας, με συνολικό ύψος προστίμου 459.455,18 ευρώ (πρόστιμο ανέγερσης 306.303,45 ευρώ και πρόστιμο διατήρησης 153.151,73 ευρώ).

Σημειώνεται ότι τα νομιμοποιητικά στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη κατά τον έλεγχο ήταν οικοδομική άδεια επισκευών υφιστάμενων κτισμάτων, δήλωση ένταξης στο ν.4178/2013 και έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας για κατασκευή jacuzzi.

Στους φακέλους των διοικητικών πράξεων δεν βρέθηκε η αναγκαία έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ιστορικός τόπος) και επιπλέον στη δήλωση ένταξης στον ν.4178/2013 δεν υπάρχουν επιμέρους στοιχεία, όπως τεχνική έκθεση, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κατόψεις κ.λπ.

Για τους παραπάνω λόγους αποστέλλεται στην ΥΔΟΜ Θήρας έγγραφο, με το οποίο ζητείται ο έλεγχος νομιμότητας των παραπάνω διοικητικών πράξεων.

6) Στην εκτός σχεδίου περιοχή της Οίας Σαντορίνης, στο πρανές της Καλντέρας, εντός της Ζώνης Ι απολύτου προστασίας (Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π.) ελέγχθηκε τουριστικό κατάλυμα, που αναπτύσσεται σε όμορα γήπεδα επιφάνειας 901,93 τ.μ.. Κατά τον έλεγχο, καθ’ υπέρβαση των στοιχείων νομιμότητας διαπιστώθηκαν τα εξής:

Υπόγειος αποθηκευτικός χώρος αυθαίρετος 47,76 τ.μ.

ημιυπαιθρίου επιφάνειας 5,85 τ.μ

κατασκευή υπαίθριων υδατοδεξαμενών jacuzzi 4 τ.μ.

υπαίθριες διαμορφώσεις, κλίμακες, τοιχία,

προσθήκη νέας κολυμβητικής δεξαμενής 10,08 τ.μ.

7) Στην περιοχή της Οίας Σαντορίνης, στο πρανές της Καλντέρας, εντός της Ζώνης Ι απολύτου προστασίας (Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π.) ελέγχθηκε τουριστικό κατάλυμα, που αναπτύσσεται σε τέσσερα όμορα γήπεδα, συνολικής επιφάνειας 421,18 τ.μ.. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων βάσει των νομιμοποιητικών στοιχείων είναι 350 τ.μ. Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα νομιμοποιητικά στοιχεία, με τα οποία διεξήχθη ο έλεγχος (εγκεκριμένα αρχιτεκτονικά σχέδια). Ωστόσο, επειδή στους φακέλους των οικοδομικών αδειών δεν βρέθηκαν στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι το υφιστάμενα κτίσματα είναι νομίμως υφιστάμενα (προ του 1955) και επίσης δεν βρέθηκε στους φακέλους η αναγκαία έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού, αποστέλλεται στην ΥΔΟΜ Θήρας έγγραφο, με το οποίο ζητείται ο έλεγχος των οικοδομικών αδειών.

8) Στην περιοχή της Οίας Σαντορίνης, στο πρανές της Καλντέρας, εντός της Ζώνης Ι απολύτου προστασίας (Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π.) ελέγχθηκε τουριστικό κατάλυμα που αναπτύσσεται σε γήπεδο εμβαδού 225 τ.μ. Από τα στελέχη των οικοδομικών αδειών οι επιφάνειες των κτισμάτων είναι 168 τ.μ. Από τα σχέδια της άδειας λειτουργίας το εμβαδό των κτισμάτων είναι 331,40 τ.μ.. Υπερβάσεις υπάρχουν στην επέκταση της πισίνας κατά 25 τ.μ., κλειστοί χώροι 13 τ.μ., υπαίθριο μπαρ και τουαλέτες. Για την περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό πόρισμα από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

9) Στην περιοχή της Οίας Σαντορίνης, στο πρανές της Καλντέρας, εντός της Ζώνης Ι απολύτου προστασίας (Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π.) ελέγχθηκε τουριστικό κατάλυμα, που αναπτύσσεται σε γήπεδο επιφανείας 83,81 τ.μ. και σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά στοιχεία το εμβαδόν των υπόσκαφων κατοικιών είναι επιφάνειας 116 τ.μ. Κατά τον έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν μεν διαφοροποιήσεις, σε σχέση με τα νομιμοποιητικά στοιχεία με τα οποία διεξήχθη ο έλεγχος, ενώ σημειώνεται ότι για την τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής -jacuzzi είχε εκδοθεί άδεια μικρής κλίμακας. Ωστόσο, σύμφωνα με το Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π. δεν επιτρέπεται καμία εργασία, ούτε κολυμβητικές δεξαμενές, για την έγκριση εργασιών Μικρής Κλίμακας ζητήθηκε έλεγχος νομιμότητας από την ΥΔΟΜ Θήρας.

10) Στην περιοχή Μοναστήρι Οίας Σαντορίνης, στο πρανές της Καλντέρας, εντός της Ζώνης Ι απολύτου προστασίας (Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π.) ελέγχθηκε τουριστικό κατάλυμα, που αναπτύσσεται σε γήπεδο επιφανείας 207 τ.μ. και σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά στοιχεία το εμβαδόν των κτισμάτων είναι επιφάνειας 300 τ.μ. Κατά τον έλεγχο, τα νομιμοποιητικά στοιχεία που προσκομίστηκαν ήταν υπαγωγές στο νόμο αυθαιρέτων και εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας σε κτίσματα που δηλώνονται υφιστάμενα προ του 1955. Διαπιστώθηκαν ως υπερβάσεις: η μετατροπή χώρου 6,6 τ.μ. από κύριο χώρο σε ημιυπαίθριο και η κατασκευή δύο επιπλέον ασκεπών δεξαμενών -jacuzzi συνολικού εμβαδού 7,0 τ.μ. Δεδομένου ότι για δύο άλλες ασκεπές δεξαμενές jacuzzi, είχε εκδοθεί Άδεια Μικρής Κλίμακας, ενώ σύμφωνα με το Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π. δεν επιτρέπονται οι κολυμβητικές δεξαμενές, ζητείται έλεγχος νομιμότητας από την ΥΔΟΜ Θήρας, για την έγκριση εργασιών Μικρής Κλίμακας.

11) Στην περιοχή της Άγιος Λάζαρος, της Οίας Σαντορίνης, στο πρανές της Καλντέρας, εντός της Ζώνης Ι απολύτου προστασίας (Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π.) ελέγχθηκε τουριστικό κατάλυμα που αναπτύσσεται σε γήπεδο επιφανείας 1.490 τ.μ. και σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά στοιχεία το εμβαδόν των κτισμάτων είναι επιφάνειας 1.500 τ.μ. Διαπιστώθηκαν ως υπερβάσεις, η κατασκευή έξι επιπλέον ασκεπών δεξαμενών -jacuzzi συνολικού εμβαδού 21 τ.μ., μίας πισίνας εμβαδού 14 τ.μ. και ημιυπαίθριος χώρος εμβαδού 7 τ.μ.

Με δεδομένο ότι για το συγκεκριμένο ακίνητο έχει εκδοθεί Άδεια Μικρής Κλίμακας, για κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής, κατά παράβαση του από 27.04.2012 – Π.Δ (Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π.), ζητείται έλεγχος νομιμότητας από την ΥΔΟΜ Θήρας, της εν λόγω έγκρισης εργασιών Μικρής Κλίμακας.

12) Στην εκτός σχεδίου περιοχή της Οίας Σαντορίνης, στο πρανές της Καλντέρας, εντός της Ζώνης Ι απολύτου προστασίας (Π.Δ. από 27.04.2012 – Φ.Ε.Κ. 144 Α.Α.Π.) ελέγχθηκε τουριστικό κατάλυμα, που αναπτύσσεται σε γήπεδο επιφάνειας 436,02 τ.μ.. Η συνολική επιφάνεια των κτιρίων βάσει των νομιμοποιητικών στοιχείων είναι 75,21 τ.μ. Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκαν οι εξής υπερβάσεις:

Στεγασμένοι χώροι 197,31 τ.μ.

Έξι εξωτερικά jacuzzi συνολικής επιφάνειας 14,09 τ.μ.

Σημειώνεται ότι τα νομιμοποιητικά στοιχεία που ελήφθησαν υπόψη είναι μια δήλωση ένταξης στο ν.4178/2013 με τα συνημμένα αυτής, στην οποία δεν αναφέρεται η αναγκαία έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού (ιστορικός τόπος). Για τον παραπάνω λόγο αποστέλλεται στην ΥΔΟΜ Θήρας έγγραφο, με το οποίο ζητείται ο έλεγχος νομιμότητας της παραπάνω διοικητικής πράξης.

Αιθαιρεσίες και στη Μύκονο

Αυθαιρεσίες εντοπίστηκαν επίσης και στη Μύκονο κατά τη διάρκεια αυτοψιών που πραγματοποιήθηκαν από τα μικτά κλιμάκια του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και της Οικονομικής Αστυνομίας, με την παρουσία και συνδρομή του διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Μυκόνου κατά το διάστημα 18 – 20 Φεβρουαρίου 2025.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκαν τα εξής ευρήματα:

1) Στη χώρα της Μυκόνου, σε ξενοδοχείο που εκτείνεται σε γήπεδο επιφάνειας 5.350 τ.μ. και κατασκευάζεται πισίνα και υπόγειοι βοηθητικοί χώροι πιθανότατα ντουζ, κ.λπ., στην άδεια αποτυπώνεται μόνο η πισίνα και θα διερευνηθεί αν οι υπόγειοι βοηθητικοί χώροι περί των 200 τ.μ. καλύπτονται νομιμοποιητικά έγγραφα.

2) Στην εκτός σχεδίου περιοχή, «Άνω Μερά» της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφανείας περίπου 1.800 τ.μ. εντοπίστηκαν:

Α. κατασκευή ασκεπούς κτίσματος από τσιμεντόλιθους διαστάσεων 6 Χ 6 τ.μ.

Β. βάση από μπετόν 36 τ.μ., με περιμετρικά τοιχία ύψους 2,5 μ.

Γ. έξι αποπερατωμένα παλιότερα κτίσματα, συνολικού εμβαδού 280 τ.μ. Δεδομένου ότι κατά δήλωση του ιδιοκτήτη έχει γίνει υπαγωγή των κτισμάτων σε νόμο αυθαιρέτων ως κτίσματα προ του 2011, θα ακολουθήσει διερεύνηση της υπαγωγής από το Υπουργείο και θα σταλεί έγγραφο στην ΥΔΟΜ για τον σχετικό έλεγχο νομιμότητας της υπαγωγής ως προς το χρόνο κατασκευής.

3) Στην εκτός σχεδίου περιοχή «Λειβαδάκια» στην Ελιά Μυκόνου, σε γήπεδο επιφάνειας περίπου 1.500 τ.μ., εντοπίστηκαν:

Α. κατασκευή πισίνας, στο στάδιο του σιδερώματος, με διαστάσεις σκάμματος 8 X 9 τ.μ. και βάθος εκσκαφής 2 μ., για την οποία προσκομίστηκε η έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας.

Β. επισκευές σε υφιστάμενα κτίσματα, για τα οποία προσκομίστηκε η δήλωση του ν.4178/2013, με σχέδιο που συνοδεύει την υπαγωγή αυθαιρέτων, που περιλαμβάνει την τακτοποίηση όλων των κτισμάτων, συνολικής επιφάνειας 445,84 τ.μ.

Ωστόσο, δεδομένου ότι το σχέδιο που προσκομίστηκε στο κλιμάκιο διαφοροποιείται από το σχέδιο που είναι αναρτημένο στο σύστημα των δηλώσεων του ΤΕΕ, θα γίνει συσχέτιση αυτών ως προς το χρόνο κατασκευής και θα σταλεί σχετικό έγγραφο προς την ΥΔΟΜ Μυκόνου για τον έλεγχο νομιμότητας της υπαγωγής. Επίσης, δεδομένου ότι η κατασκευή που βρέθηκε έχει μεγαλύτερο βάθος από το προβλεπόμενο στην έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, θα καταγραφούν οι υπερβάσεις.

4) Στην εκτός σχεδίου περιοχή «Μαού» της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφάνειας περίπου 1.268 τ.μ., εντοπίστηκε νέα, ισόγεια κατοικία 120 τ.μ. από λιθοδομή, στο στάδιο των επιχρισμάτων. Δεδομένου ότι πρόκειται για νέα κατασκευή, σύμφωνα με το σήμα και το φωτογραφικό υλικό της αστυνομίας, θα γίνει συσχέτιση των στοιχείων αυτών και θα ζητηθεί ο έλεγχος νομιμότητας και ακύρωσης της υπαγωγής από την ΥΔΟΜ και της έγκρισης δόμησης μικρής κλίμακας από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5) Στην εκτός σχεδίου περιοχή Κάβος Γλυφάδι – Αλαιομάνδρα της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφάνειας περίπου 4.000 τ.μ., και σε συνέχεια εκδοθέντος σήματος της αστυνομίας εντοπίστηκαν:

Α. κατασκευή κτίσματος, περίπου 50 τ.μ. στη φάση επιχρισμάτων

Β. γήπεδο ποδοσφαίρου διαστάσεων 21 Χ 11,70 μ.

Γ. προσθήκη ορόφου, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη κατασκευές, εμβαδού 60 τ.μ.

Στο συγκεκριμένο ακίνητο, παρά το γεγονός ότι υπάρχει υπαγωγή στο ν. 4495/2017, εντοπίζονται υπερβάσεις στο «κλείσιμο» ανοιχτών χώρων. Θα ζητηθεί έλεγχος νομιμότητας της υπαγωγής και στη συνέχεια θα συνταχθεί το σχετικό πόρισμα.

6) Στην εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση Βρύση της Μυκόνου, κατόπιν σήματος της αστυνομίας για αυθαίρετες εργασίες, σε γήπεδο επιφανείας 4 στρεμμάτων διαπιστώθηκαν: προσθήκες ως νέες κατασκευές εμβαδού 100 τ.μ. περίπου, σε υφιστάμενη κατασκευή που καλύπτεται από παλιότερες άδειες, του 1986, 1995 (200 τ.μ.), και δήλωση α/α 11785187 του ν.4495/2017 (145 τ.μ.). Θα γίνει συσχέτιση με τα στοιχεία των υπαγωγών και των σημερινών μετρήσεων και ταυτόχρονα θα σταλεί έγγραφο προς την ΥΔΟΜ για έλεγχο των υπαγωγών.

7) Σε ιδιοκτησία, αγνώστου ιδιοκτήτη, στην εκτός σχεδίου περιοχή, στη θέση Μάου της Μυκόνου, σε γήπεδο επιφανείας περίπου 1 στρέμματος, εντοπίστηκαν πρόσφατες εργασίες προσθήκης κατ’ επέκταση 40 τ.μ. και προσθήκη ορόφου 60 τ.μ., σε παλαιότερη υφιστάμενη ισόγεια κατοικία 100 τ.μ. περίπου. Θα διερευνηθεί η νομιμότητα του υφιστάμενου κτίσματος.

Υπογραμμίζεται ότι όπου απαιτείται, ζητείται ο έλεγχος της νομιμότητας των οικοδομικών αδειών από την οικεία ΥΔΟΜ και όπου εντοπίζεται αυθαίρετη κατασκευή/αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, ακολουθείται η διαδικασία που έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο.

Ειδικότερα, με την οριστική διαπίστωση των αυθαιρεσιών, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να κατεδαφίσει εντός 30 ημερών. Σε διαφορετική περίπτωση, θα βρίσκεται αντιμέτωπος με διοικητικές, αλλά και ποινικές κυρώσεις, ενώ τα προβλεπόμενα υψηλά πρόστιμα μετά τη βεβαίωσή τους αναζητούνται μέσω της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται πως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τον νόμο που πέρασε την άνοιξη του 2024 (ν.5106/2024), θέσπισε μια ιδιαίτερα αυστηρή διαδικασία τιμωρίας των νέων αυθαιρέτων και προέβλεψε, για πρώτη φορά, σειρά προτεραιότητας στις κατεδαφίσεις, που διασφαλίζει, ότι τα νέα αυθαίρετα κατεδαφίζονται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.

Ταυτόχρονα, με τον διαγωνισμό -που βρίσκεται σε εξέλιξη- προετοιμάζει ένα σύστημα αξίας 130 εκατ. ευρώ, που θα επισημαίνει αυτόματα (με διαρκή συγκριτική χρήση δορυφορικών φωτογραφιών, σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και εξέταση της νομιμότητας, με βάση το σύστημα e-Άδειες), όλες τις νέες αυθαίρετες κατασκευές. Μέχρι τις 10 Μαρτίου ο σχετικός διαγωνισμός θα έχει προσωρινό ανάδοχο και το σύστημα θα βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία το καλοκαίρι του 2026.

Στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτεραιοποίησε ως άμεσο στόχο την «αυθαιρεσία της βουλιμίας» σε περιοχές που η οικοδόμηση, νόμιμη ή αυθαίρετη, προϋποθέτει, πλούτο και αποδίδει υπέρμετρο πλούτο.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις συγκεκριμένες περιοχές, μέχρις ότου ελεγχθούν (κατ’ ελάχιστον) όλα τα νέα αυθαίρετα που έχουν δημιουργηθεί τον τελευταίο χρόνο στις δύο περιοχές, μπουν τα αντίστοιχα πολύ αυστηρά πρόστιμα και οδηγηθούν στη συνέχεια στην κατεδάφιση, με βάση τις νόμιμες διαδικασίες. Οι έλεγχοι γίνονται με διαρκή σύγκριση των σχετικών δορυφορικών φωτογραφιών, με ανθρώπινο μάτι, μέχρι να εγκατασταθεί το νέο σύστημα.

Το Υπουργείο θα ενημερώνει το κοινό, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για την εξέλιξη αυτών των ελέγχων, που θα επεκταθούν σε όλη την Ελλάδα, μόλις ξεκινήσει να εφαρμόζεται το νέο σύστημα, με προτεραιότητα σε όσα αυθαίρετα έχουν κτιστεί μετά την 1η.1.2024.

