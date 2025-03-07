Το γεγονός ότι δέχθηκε επίθεση από τα θύματα και πως βρισκόταν σε κατάσταση άμυνας υποστήριξε χθες ενώπιον της Ανακρίτριας Ηλείας ο 46χρονος αλλοδαπός που κατηγορείται ότι αποπειράθηκε να δολοφονήσει δύο αδέλφια στην περιοχή της Βάρδας.

Ο κατηγορούμενος, που προφυλακίστηκε, απολογήθηκε χθες για τις πράξεις που του αποδόθηκαν από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας, του κακουργήματος της απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κατά συρροή και των πλημμελημάτων της παράνομης οπλοφορίας και παράνομης οπλοχρησίας.

Οι ισχυρισμοί του όμως δεν έγιναν αποδεκτοί, με την Ανακρίτρια να κρίνει τον 46χρονο προσωρινά κρατούμενο, με την σύμφωνη γνώμη του εισαγγελικού λειτουργού.

Ο κατηγορούμενος απέδωσε τον διαπληκτισμό που είχε με τον 37χρονο και τον 41χρονο σε οικονομικές διαφορές και πως ο ένας τον χτύπησε με ξύλο στο κεφάλι.

«Τσακωθήκαμε για τα ενοίκια. Μου χρωστούσαν λεφτά. Πήγα εκεί για να τα ζητήσω. Μου επιτέθηκαν, προσπάθησα να προστατευτώ. Βλέπετε πως είμαι. Με χτύπαγαν παντού, με χτύπησαν και στο κεφάλι με ένα ξύλο. Δεν ήθελα να τους σκοτώσω» είπε απολογούμενος ο 46χρονος».

Η εφ. «Πατρίς» αποκαλύπτει σήμερα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 46χρονος προσπάθησε να σκοτώσει τον 37χρονο και τον 41χρονο. Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που ο κατηγορούμενος και τα δύο θύματα έτρωγαν μαζί, ενώ όταν «άναψαν» τα αίματα, ο 46χρονος δέχθηκε χτυπήματα με ένα ξύλινο κοντάρι στο κεφάλι, κάτι που τον απέτρεψε από το να ολοκληρώσει την πράξη του.

Η στιγμή της επίθεσης

Κατά το κατηγορητήριο που συντάχθηκε σε βάρος του 46χρονου, αλβανικής υπηκοότητας, ο κατηγορούμενος ενήργησε με πρόθεση, έχοντας αποφασίσει να τελέσει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όμως η πράξη του δεν ολοκληρώθηκε, όχι από δική του βούληση, αλλά εξαιτίας εξωτερικών εμποδίων.

Όπως αναφέρεται στο κατηγορητήριο για την στιγμή της αιματηρής επίθεσης, ενώ ο 46χρονος συνέτρωγε με τους δύο ομοεθνείς του στην οικία των τελευταίων στο Συρμπάνι Βάρδας, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής και περί ώρα 18:30, διαπληκτίστηκε μαζί τους και στην συνέχεια, ενεργώντας από πρόθεση τους τραυμάτισε με μαχαίρι και ήθελε να τους σκοτώσει.

Η πράξη όμως δεν ολοκληρώθηκε, διότι ένα από τα δύο θύματα, χρησιμοποιώντας ένα ξύλινο κοντάρι χτύπησε τον κατηγορούμενο αρκετές φορές, με αποτέλεσμα ο 46χρονος να τραπεί σε φυγή.

Σχετικά με τις πράξεις της παράνομης οπλοφορίας και της παράνομης οπλοχρησίας, στο κατηγορητήριο αναφέρεται ότι ο 46χρονος προφυλακισθείς έφερε μαζί του, δύο μαχαίρια για να τελέσει την απόπειρα ανθρωποκτονίας με πρόθεση και πως διέπραξε την πράξη σε βάρος των δύο παθόντων αυτή κάνοντας χρήση αυτών των μαχαιριών.

