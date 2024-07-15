Ακόμα ένα νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στη Μύκονο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ένα ζευγάρι διαπληκτίστηκε έντονα σε μαγαζί στο νησί των ανέμων γύρω στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής (14/7).

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες, ο 55χρονος χτύπησε με τηγάνι την 43χρονη πρώην σύντροφό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές εκείνη απάντησε με γροθιές και κλωτσιές.

Συνελήφθησαν και οι δύο τελικά και στην συνέχεια εγκατέστησαν στο κινητό τους και το Panic Button.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα 2 Ιουνίου είχε υποβάλει ξανά μήνυση σε βάρος του 55χρονου για ενδοοικογενειακή βία.

