Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Κουλούρα Κέρκυρας.

Στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 5 αεροσκάφη ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά και στο Σουφλί

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση και στην περιοχή Κυριακή Σουφλίου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κυριακή Σουφλίου. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 4 Ε/Π και 5 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα και υδροφόρες ΟΤΑ — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2024

Διάσπαρτες εστίες στην Κέα μετά την εντολή εκκένωσης

Την ίδια ώρα, διάσπαρτες εστίες φωτιάς, αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Κέα, παίρνοντας γρήγορα διαστάσεις λόγω των δυνατών ανέμων.

Δείτε βίντεο από τη φωτιά στην Κέα:

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η πυρκαγιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 11:30 το πρωί. Στο σημείο επιχειρούν 10 πυροσβέστες με ένα πεζοπόρο τμήμα και ένα όχημα ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 ελικόπτερα και ένα αεροσκάφος.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα από το 112, το οποίο ανέφερε ότι λόγω της πυρκαγιάς όσοι βρίσκονται στην περιοχή της Λυγιάς να απομακρυνθούν προς τις Πήσσες.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ενδέχεται να μεταφερθούν και άλλες δυνάμεις στην Τζιά μέσω του Λαυρίου.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η εντολή εκκένωσης δόθηκε για προληπτικούς λόγους.

Λίγη ώρα αργότερα, η φωτιά περιορίστηκε και οι δυνάμεις επιχειρούν στην κατάσβεση των διάσπαρτων εστιών.

Σε ύφεση η πυρκαγιά στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου

Σε ύφεση είναι η φωτιά που ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου Κρήτης.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις ενώ πριν λίγη ώρα εστάλη μήνυμα από το 112 ζητώντας από τους κατοίκους να εκκενώσουν την περιοχή του φρουρίου Ρόκα.

Μέσω του μηνύματος καλούνται όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν προς το Ηράκλειο.

Χωρίς ενεργό η πυρκαγιά στο Θράψανο Ηρακλείου Κρήτης

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θράψανο Ηρακλείου Κρήτης.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θράψανο Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2024

Φωτιά στην περιοχή Οχθιά στην Αιτωλοακαρνανία

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Οχθιά στην Αιτωλοακαρνανία, η οποία μαίνεται σε τρεις διαφορετικές εστίες.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία μονάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Φωτιά στην Άνω Άκρια Ηρακλείου στην Κρήτη - 112 για ετοιμότητα στους κατοίκους

Νέο μέτωπο, αυτή τη φορά στην Άνω Άκρια Ηρακλείου ξέσπασε τη Δευτέρα στην Κρήτη.

Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις, ενώ εστάλη στους κατοίκους μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα.

Λίγα λεπτά αργότερα εστάλη μήνυμα για εκκένωση στις περιοχές Άνω Άκρια, Κάτω Άκρια, Μοριά & Ατσιπάδες, οι κάτοικοι των οποίων καλουνται να απομακρυνθούν προς Ασήμι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.