Πειραιάς: Επανέρχονται μάσκες και Rapid test για covid-19 στο Νοσοκομείο Μεταξά

Με δεδομένη τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στην κοινότητα, το ογκολογικό Νοσοκομείο «Μεταξά», προχωρά στη λήψη / επικαιροποίηση και τήρηση αυστηρών μέτρων προστασίας έναντι της covid-19.

Όπως γνωστοποίησε ο Διοικητής του Νοσοκομείου Σαράντος Ευσταθόπουλος, τα μέτρα θα έχουν ισχύ για τις επόμενες 15 ημέρες, με πρωταρχικό γνώμονα την προστασία των ογκολογικών ασθενών του Νοσοκομείου.

Ειδικότερα, τα μέτρα που θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά από το προσωπικό και τους συνοδούς ασθενών για τις επόμενες 15 μέρες, είναι:

Χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του νοσοκομείου και ιδίως στους θαλάμους των ασθενών.

Τήρηση κανόνων υγιεινής (πλύσιμο χεριών κλπ).

Δυο συνοδοί ανά ασθενή με κάρτα που θα εκδίδεται από τη νοσηλευτική υπηρεσία (όχι ταυτόχρονη παρουσία)

Rapid test 48 ωρών για τους συνοδούς ασθενών.

Rapid test 48 ωρών σε όσους προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία.

Rapid test στο προσωπικό επί συμπτωμάτων.

«Παρακαλώ για τη συνεργασία των συναρμόδιων διευθύνσεων και τμημάτων για την άμεση υλοποίηση των προαναφερόμενων μέτρων και τη σωστή ενημέρωση του προσωπικού, των ασθενών και των συνοδών τους, μέσω διανομής ενημερωτικού εντύπου στην πύλη, στις κλινικές και στα εξωτερικά ιατρεία, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου Μεταξά.

Τα μέτρα αυτά τίθενται σε εφαρμογή από τη Δευτέρα 15 Ιουλίου 2024 και έως τη Δευτέρα 29 Ιουλίου 2024 οπότε και θα υπάρξει επανεξέταση των μέτρων, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα που θα έχουν προκύψει», αναφέρει ο Διοικητής του αντικαρκινικού Νοσοκομείου «Μεταξά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

