Ηράκλειο: Βουτιά θανάτου για 54χρονο από τα Ενετικά Τείχη

Νεκρός εντοπίστηκε 54χρονος άνδρας από την Αλβανία ο οποίος φέρεται να έπεσε από τα ενετικά τείχη στο Ηράκλειο, στο Κομμένο Μπεντένι. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής.

Αμεσα στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί, ωστόσο ήταν ήδη αργά για τον άτυχο άνδρα. Εκτιμάται ότι ο θάνατος του 54χρονου πιθανότατα οφείλεται σε δυστύχημα.

Η υπόθεση διερευνάται από αστυνομικούς του Α' Αστυνομικού Τμήματος Ηρακλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

