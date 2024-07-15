Θεσσαλονίκη: Τουρίστρια μαχαίρωσε τον σύντροφό της σε διαμέρισμα Airbnb

Μια τουρίστρια από τη Ρουμανία μαχαίρωσε και δάγκωσε τον σύντροφό της μέσα σε διαμέρισμα Airbnb, στη Θεσσαλονίκη.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου και έπειτα από δείπνο που είχε το ζευγάρι, η 45χρονη γυναίκα μετά από διαπληκτισμό που είχε με τον σύντροφό της, πήρε ένα μαχαίρι και με αυτό τον μαχαίρωσε, ενώ στη συνέχεια τον δάγκωσε στο λαιμό.

Ο σύντροφός της την κλείδωσε στο διαμέρισμα Airbnb στο οποίο και έμεναν, βγήκε στο δρόμο για να αναζητήσει βοήθεια, με έναν οδηγό ταξί να τον μεταφέρει στο Αστυνομικό Τμήμα Λευκού Πύργου.

Οι αστυνομικοί μετέφεραν τον άνδρα με όχημα της ΕΛ.ΑΣ. στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ η 45χρονη συνελήφθη στο διαμέρισμά τους.

H 45χρονη υποστήριξε στο δικαστήριο πως ο σύντροφός της επιχείρησε να την πνίξει, ωστόσο έπεσε σε αντιφάσεις και δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές. Της επιβλήθηκε ποινή 2 ετών και 6 μηνών, καθώς και χρηματική ποινή 300 ευρώ.

Πηγή: skai.gr

