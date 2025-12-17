Μπλόκο Καρδίτσας: Αποφάσισαν κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες του μπλόκου της Καρδίτσας στον Ε-65, ενώ παράλληλα αποφάσισαν ότι αυτή τη στιγμή δεν συντρέχει λόγος για διάλογο με την κυβέρνηση. Εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν απόφαση οι αγρότες από τη Νίκαια.

Το κλίμα είναι βαρύ μετά το χθεσινό τεχνικό πρόβλημα, που είχε σαν συνέπεια να γίνει παρακράτηση εισφοράς στον ΕΛΓΑ προτού πιστωθούν τα ποσά της Βασικής Ενίσχυσης και της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης.

Οι αγρότες θα λάβουν συλλογικά τις αποφάσεις τους για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους αύριο στις 2 το μεσημέρι στον Λευκώνα Σερρών, στη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Εκεί θα αποφασιστεί αν θα προσέλθουν σε διάλογο με την κυβέρνηση, έχοντας ως δεδομένα τις απαντήσεις του Μεγάρου Μαξίμου στα αιτήματά τους, αλλά και την πίεση που αυξάνεται εν όψει των γιορτών.

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, θα αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις για το εάν τα μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Μερίδα των αγροτών ζητά πιο σκληρή μορφή κινητοποιήσεων, ενώ εκπρόσωποι ορισμένων μπλόκων θέλουν να προσέλθουν στο διάλογο με σκοπό την περαιτέρω εξειδίκευση όσων ανακοινώθηκαν.

Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, χθες κατέστησε σαφές ότι η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί κόκκινη γραμμή για την κυβέρνηση, ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης ανακοίνωσε ενίσχυση ύψους 160 εκατομμυρίων σε κτηνοτρόφους, βαμβακοκαλλιεργητές και σιτοπαραγωγούς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.