Την Πέμπτη αναμένεται να πραγματοποιηθεί η επίσημη τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στη φρεγάτα κλάσης FDI «Κίμων» και η απόδοσή της στο Πολεμικό Ναυτικό. Σχετική ανάρτηση για την υπερσύγχρονη, «ψηφιακή» φρεγάτα έκανε στο X η κατασκευάστρια εταιρεία Naval Group.

«Η FDI Κίμων επιστρέφει στη Λοριάν για την τελετή παράδοσης στο Ελληνικό Ναυτικό» αναφέρει στην ανάρτησή της η κατασκευάστρια εταιρεία.

FDI Kimon on her way back to Lorient for her delivery ceremony to the @NavyGR.



©REA / Naval Group

Η «Κίμων» ολοκλήρωσε το τελικό στάδιο δοκιμών, με την τελετή έπαρσης της ελληνικής σημαίας στο κατάστρωμα της «Κίμων» να γίνεται στη Λοριάν, παρουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και της στρατιωτικής ηγεσίας.

Με βάση τον υπάρχοντα προγραμματισμό, η «Κίμων» αναμένεται να καταπλεύσει στην Ελλάδα τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, ενώ για την υποδοχή της θα διοργανωθεί μια λαμπρή τελετή.

Η ένταξη των υπερσύγχρονων πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και του Πολεμικού Ναυτικού ειδικότερα.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Άμυνας προβλέπει την ένταξη τεσσάρων φρεγατών FDI και τουλάχιστον δύο Bergamini μέχρι τις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Στις 14 Νοεμβρίου υπεγράφη από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων η σύμβαση, ύψους 982 εκατ. ευρώ, για την τέταρτη Belharra (FDI) κλάσης. Η σύμβαση προβλέπει αυξημένη ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή, φτάνοντας το 25% του προγράμματος, κάτι που ήταν στόχος της ελληνικής πλευράς.



Η συνολική δαπάνη θα καταβληθεί τμηματικά από το τρέχον έτος έως και το έτος 2030. Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια της τέταρτης, λεγόμενης ψηφιακής, φρεγάτας εγκρίθηκε το καλοκαίρι από το ΚΥΣΕΑ και την Ολομέλεια της Βουλής, στο πλαίσιο των κινήσεων για την ενίσχυση του στόλου επιφανείας και κατ’ επέκταση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.

Η τέταρτη φρεγάτα Belharra θα λάβει το όνομα «Θεμιστοκλής» και έρχεται να συμπληρώσει την τετράδα των πλέον σύγχρονων φρεγατών διεθνώς ενισχύοντας σημαντικά τον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού.

Θα είναι Belharra Standard 2 (όπως και οι άλλες ελληνικές φρεγάτες), αλλά θα είναι Standard 2++ με αυξημένες δυνατότητες.

Οι τρεις πρώτες φρεγάτες είναι οι εξής:

Φ/Γ «Κίμων» (F-601): Έχει ήδη ξεκινήσει θαλάσσιες δοκιμές και η παράδοσή της αναμένεται σύντομα (αναφέρεται περί τον Δεκέμβριο).

Φ/Γ «Νέαρχος» (F-602): Η καθέλκυσή της έγινε τον Σεπτέμβριο του 2024.

Φ/Γ «Φορμίων» (F-603): Η τελετή καθέλκυσής της πραγματοποιήθηκε πρόσφατα (περί τον Ιούνιο του 2025).

Πηγή: skai.gr

