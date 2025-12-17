Έως το μεσημέρι θα πιστωθούν στους λογαριασμούς όλων των δικαιούχων αγροτών η καταβολή της εξόφλησης της Βασικής Ενίσχυσης και τα ποσά της Αναδιανεμητικής Ενίσχυσης, τα οποία δεν πιστώθηκαν εχθές λόγω τεχνικού προβλήματος, όπως ενημερώνουν με ανακοίνωσή τους το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως αναφέρουν, ο τεχνικός σύμβουλος του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι τράπεζες έχουν διαβεβαιώσει ότι θα διευθετηθεί σήμερα το πρωί το τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα καταβολής, που είχε ως αποτέλεσμα εχθές το βράδυ να γίνει στους δικαιούχους παρακράτηση του υπολοίπου της εισφοράς στον ΕΛΓΑ πριν πιστωθούν τα παραπάνω ποσά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.