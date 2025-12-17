Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, γυναίκα, διότι ο 9χρονος γιος της σε χώρο σχολείου χορήγησε στο πλαίσιο challenge (πρόκλησης) φαρμακευτικό σκεύασμα σε έναν 9χρονο συμμαθητή του.

Το 9χρονο παιδί που έλαβε το φαρμακευτικό σκεύασμα διακομίσθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου και παραμένει νοσηλευόμενος, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο ζωής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.