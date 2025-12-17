Δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 9 και 12 ετών συνελήφθησαν στην Πάτρα, αφού απείλησαν με μαχαίρι 19χρονη, για να τη ληστέψουν.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κορίνθου και Αστιγγός, ενώ οι ανήλικοι υποχρέωσαν την κοπέλα να πάει μαζί τους σε μαγαζί για να τους αγοράσει φαγητό.

Άμεσα κινητοποίηθηκαν αστυνομικοί που συνέλαβαν τους δύο ανήλικους Ρομά και τους οδήγησαν στην Ασφάλεια Πάτρας.

