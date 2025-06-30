Ειδική εξόρμηση σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Νοτιοανατολικής Αττικής, στην οποία συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, της Ο.Π.Κ.Ε., της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, πραγματοποιήθηκε από βραδινές ώρες της 28ης Ιουνίου έως πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιουνίου στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής με ιδιαίτερη έμφαση στην αποτροπή τέλεσης αυτοσχέδιων αγώνων, την επικίνδυνη οδήγηση και την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Πιο συγκεκριμένα, διενεργήθηκαν 1.076 έλεγχοι σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Νοτιοανατολικής Αττικής (Λ. Ποσειδώνος, Λ. Αλίμου, Λ. Αθηνών-Σουνίου) και βεβαιώθηκαν 266 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για τέλεση αυτοσχέδιων αγώνων, επικίνδυνους ελιγμούς, επίδειξη ικανοτήτων, μη χρήση κράνους και ζώνης ασφαλείας, υπερβολική ταχύτητα.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν αφαιρέσεις 37 αδειών ικανότητας οδήγησης, 18 αδειών κυκλοφορίας και 37 κρατικών πινακίδων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση και θα διενεργούνται σε περιοχές της Αττικής που παρουσιάζουν αυξημένη και επικίνδυνη παραβατικότητα.

