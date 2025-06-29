Χαλκιδική: Τροχαίο δυστύχημα με θύμα 47χρονη στη Σιθωνία

Μια 47χρονη γυναίκα, συνεπιβάτης σε δίκυκλη μοτοσικλέτα, έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε σήμερα στη διασταύρωση του Όρμου Παναγιάς, στη Σιθωνία της Χαλκιδικής.

Γύρω στις 2:30 το μεσημέρι, αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονος Σέρβος συγκρούστηκε με μηχανή.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο 56χρονος οδηγός του δικύκλου, ενώ η 47χρονη συνεπιβάτης μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.