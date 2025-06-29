Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή οχήματος σημειώθηκε λίγο μετά τις πέντε το απόγευμα στη λεωφόρο Ιωνίας, κοντά στην πλατεία Αττικής.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, στο ατύχημα ενεπλάκη μόνο ένα ΙΧ, η οδηγός του οποίου -νέα στο τιμόνι- υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός της. Το αυτοκίνητό της προσέκρουσε σε ένα σταθμευμένο όχημα στα αριστερά του δρόμου και στη συνέχεια ανετράπη.

Στο σημείο έφτασαν δυο οχήματα της Πυροσβεστικής, ενώ εκλήθη και το ΕΚΑΒ. Όπως διαπιστώθηκε, η γυναίκα δεν είχε εγκλωβιστεί στο αμάξωμα ενώ ήταν καλά στην υγεία της. Η λεωφόρος Ιωνίας, στο υψος του αριθμού 37, παρέμεινε κλειστή για αρκετή ώρα.

Πηγή: skai.gr

