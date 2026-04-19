Μουσουλμάνοι κάτοικοι της ΑΘήνας προσευχήθηκαν την Κυριακή, 19 Απριλίου, στο τζαμί του Βοτανικού, όπως αναφέρει ρεπορτάζ του Associated Press.

Αυτό συνέβη στο πλαίσιο της επετειακής θρησκευτικής εκδήλωσης προς τιμήν του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και διοργανώθηκε από τη Σιιτική Μουσουλμανική Κοινότητα Ελλάδας.

Το Τζαμί στον Βοτανικό ολοκληρώθηκε το 2020 και είναι το πρώτο επίσημο τζαμί της πόλης μετά την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης. Μέχρι τότε, η Αθήνα ήταν η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα χωρίς λειτουργικό τζαμί και οι μουσουλμάνοι χρησιμοποιούσαν ανεπίσημους χώρους προσευχής



Πηγή: skai.gr

