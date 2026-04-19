Συλλυπητήριο μήνυμα ΥΠΕΞ για τον θάνατο του Γάλλου στρατιώτη στο Λίβανο

«Η Ελλάδα εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια για τον θάνατο του Γάλλου στρατιώτη που υπηρετούσε στην Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών (UNIFIL) στο νότιο Λίβανο», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο «Χ».

«Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένειά του και όλους όσοι συνεχίζουν να υπηρετούν υπό τόσο δύσκολες συνθήκες», τονίζει. 

TAGS: Υπουργείο Εξωτερικών Γαλλία Λίβανος
