Αντιμέτωπη με ακόμη μία κατηγορία για τον θάνατο μωρού είναι η 25χρονη Ειρήνη Μουρτζούκου, προσωρινά κρατούμενη για τέσσερις δολοφονίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες η Εισαγγελία Αμαλιάδας άσκησε σε βάρος της 25χρονης ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση που αφορά τη δολοφονία του μικρού Παναγιωτάκη τον Αύγουστο του 2024. Η δίωξη πλην άλλων στοιχείων φαίνεται να βασίζεται κυρίως, στα ιατροδικαστικά δεδομένα που παρέδωσε στη Δικαιοσύνη η Τριμελής Επιτροπή Ιατροδικαστών μετά την επανεξέταση ευρημάτων, τα οποία παραπέμπουν σε θάνατο του παιδιού μέσω ασφυκτικού μηχανισμού.

Η 25χρονη έχει ομολογήσει τη δολοφονία των δύο δικών της βρεφών, του βρέφους φίλης της, καθώς και τη δολοφονία της ανήλικης αδερφής της.

Η δικογραφία για τον Παναγιώτη διαβιβάστηκε σε Ανακριτή

Πηγή: skai.gr

