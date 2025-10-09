Μία μικρή συναυλία για τις κρατούμενες στον Κορυδαλλό έδωσε χθες ο Θέμης Αδαμαντίδης στο προαύλιο της γυναικείας πτέρυγας του σωφρονιστικού καταστήματος. Ανάμεσα στο κοινό - μέσα από το κελί της - ήταν και η Ειρήνη Μουρτζούκου, η καθ' ομολογίαν δολοφόνος 4 μικρών παιδιών, η οποία διασκέδαζε με τις επιτυχίες του λαϊκού τραγουδιστή.

Οι κρατούμενες υποδέχθηκαν τον τραγουδιστή με πολύ αγάπη, με πανό, ζωγραφιές και γλυκά που είχαν φτιάξει οι ίδιες.

Μάλιστα, σύμφωνα με Το Πρωινό του ΑΝΤ1, η Ειρήνη Μουρτζούκου όταν είδε τον Θέμη Αδαμαντίδη φώναξε «νάτος ο άρχοντας, ήρθε επιτέλους», έπινε μπίρες χωρίς αλκοόλ και κάπνιζε μανιωδώς.

«Πάλι κάμερες; Δεν γλυτώνω με τίποτα από αυτούς, ακόμα κι εδώ μέσα», είπε η Μουρτζούκου όταν είδε τη δημοσιογράφο Χριστίνα Βουδούρη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.